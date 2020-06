Knalleffekt beim FC Flyeralarm Admira: Wie der Bundesligist am Montagmorgen bekannt gibt, feiert Ernst Baumeister ein Comeback als Sportdirektor in der Südstadt. Der 63-Jährige wird bereits heute mit seiner neuen Aufgabe beginnen. Der gebürtige Wiener war im Oktober 2018 als damaliger Trainer entlassen worden - seither arbeitete er als Chefcoach vom SV Stripfing in der Regionalliga Ost.

Ernst Baumeister: "Habe keine Sekunde gezögert"

„Ich habe keine Sekunde gezögert, als ich das Angebot der Admira erhalten habe. Jeder weiß, wie viel mir die Admira bedeutet. Wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns. Es gilt keine Zeit zu verlieren, wir müssen sofort anpacken. Es müssen jetzt Taten folgen“, wird Ernst Baumeister in einer Aussendung der Admira zitiert. „Es steht außer Frage, dass meine vierte Mission in der Südstadt zu einer meiner schwersten Aufgaben gehört. Es zählt für uns einzig und allein der Klassenerhalt. Darüber muss sich jeder bewusst sein. Ich erwarte von jedem Admiraner, dass er für seinen Verein alles gibt“, stellt der gebürtige Wiener klar. Felix Magath kann Ausreden nicht mehr hören

Felix Magath, der Chef von Flyeralarm Global Soccer, habe den 63-Jährigen noch gestern Abend mit einem "längerfristigen Vertrag ausgestattet", heißt es in dem Bericht der Kronen Zeitung. Der Deutsche spricht nach dem Rückfall auf den letzten Tabellenplatz Klartext und nimmt die Mannschaft in die Pflicht: „Es reicht nicht nur mitzuspielen, die Mannschaft muss an ihre Grenzen gehen. Ich vermisse die Bereitschaft, alles für den Verein in die Waagschale zu werfen. Wir haben mit Ernst Baumeister ein Zeichen gesetzt."

Felix Magath hat die Ausreden satt: "Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn sich ein Spieler über den dritten Trainer in dieser Saison beschwert. Ich betone, der dritte Trainer! Jetzt sind ohne Wenn und Aber die Spieler in der Verantwortung und kein Trainer."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media