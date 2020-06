In der Qualifikationsgruppe kommt es heute um 20:30 Uhr zum Topspiel zwischen dem FK Austria Wien und dem SCR Altach. Vor dem direkten Aufeinandertreffen am Verteilerkreis liegen die Wiener mit 16 Punkten auf dem siebenten Platz. Nur zwei Punkte dahinter lauern die Vorarlberger, die mit einem Auswärtssieg den Platz an der Sonne übernehmen könnten.

Austria wird wohl wieder kräftig rotieren

Dieses Szenario will die Wiener Austria jedoch verhindern. Christian Ilzer schildert, welche schwierigen Aspekte das dichte Programm mit sich bringt: „Die Kunst liegt im Moment darin, ein Spiel in kurzer Zeit aufzuarbeiten, mit der Mannschaft zu analysieren sowie die Sinne gleich für den nächsten Gegner zu schärfen.“ Im Vergleich zum letzten Spiel gegen St. Pölten möchte der Trainer der Veilchen eine klare Leistungssteigerung sehen: „So eine erste Halbzeit möchte ich von meiner Mannschaft nie wieder sehen. Nach der Pause war es besser, dennoch müssen wir uns steigern.“

Der gebürtige Steirer wird wohl wie gegen den SKN mehrere Veränderungen vornehmen: „Wir werden diesen Weg weitergehen, da wir in dieser sehr intensiven Phase die Spieler frisch halten und das Verletzungsrisiko minimieren möchten“, begründet der 42-Jährige.

Pastoor: "Auf die Tabelle schauen wir momentan noch nicht"

Auch Altach-Coach Alex Pastoor hätte am vergangenen Wochenende gerne eine bessere Leistung seiner Mannschaft gesehen: „Besonders in der ersten Halbzeit waren wir in vielen Situationen zu vorsichtig, haben uns nicht getraut, in letzter Konsequenz den Risikoball zu spielen. Man muss auch ehrlich sagen, dass manche Spieler nicht ihren besten Tag erwischt haben. Das sind einige Rädchen, an denen wir drehen wollen“, schildert der Niederländer, der in Wien auf Jan Zwischenbrugger verzichten muss.

Über den kommenden Gegner meint Alex Pastoor: „Die Austria ist ein sehr interessanter Gegner, wobei mit Monschein und Fitz sicher zwei Spieler herausstechen. Auf die Tabelle schauen wir momentan noch nicht, dafür ist es zu früh. Ich bin auch kein Fan davon, von einer Vorentscheidung oder ähnlichem zu sprechen.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 2.10 | Unentschieden 3.50 | Altach 3.20

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Martschinko - Ebner, Demaku - Sax, Grünwald, Sarkaria - Monschein

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Schmiedl, Karic - Oum Gouet, Tartarotti - D. Nussbaumer, Fischer, Schreiner - Gebauer

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

Bisherige Saisonduelle

Altach-Austria 2:2

Austria-Altach 2:0

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen SCR Altach live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Austria Wien gegen SCR Altach im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: Josef Parak