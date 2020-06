Wenn der LASK auf den SK Rapid Wien trifft, dann sind Emotionen, intensive Zweikämpfe und Spannung garantiert. Am heutigen Mittwoch ist es wieder so weit, wenn es um 18 Uhr in Pasching zum brisanten Top-Duell der beiden Rivalen kommt. "Es ist ein klares Topspiel", weiß LASK-Coach Valerien Ismael.

Valerien Ismael: "Wir wollen in der Meistergruppe ankommen"

Der Start in die Meistergruppe ist definitiv nach Wunsch der Linzer Athletiker gelaufen: So konnte der LASK aus den ersten beiden Spielen nur einen Zähler holen und fiel dadurch auf den vierten Tabellenplatz zurück. LASK-Trainer Valerien Ismael gestand, dass dies "viel zu wenig" gewesen sei. Der Franzose weiß genau, was seine Mannschaft im Vergleich zu den letzten Partien verbessern muss: "Wir haben in beiden Spielen viele hundertprozentige Chancen liegen gelassen", hält Ismael fest. "Wir wollen endlich in der Meistergruppe ankommen, brauchen ein Erfolgserlebnis", fügt der 44-Jährige hinzu.

Die starke Defensive, die den LASK im Grunddurchgang besonders ausgezeichnet hat, ließ in den ersten beiden Spielen fünf Gegentore zu. Auch hier gebe es laut Ismael Verbesserungspotenzial, wenngleich die Linzer mit 25 erhaltenen Gegentoren weiterhin die stärkste Defensive der Liga stellen. Den Gegner aus Hütteldorf bezeichnet der LASK-Coach als "flexible Mannschaft". Das switchen zwischen mehreren Systemen mache Rapid "unberechenbar", hält Ismael fest. Dennoch wisse er, welche Aufstellung auf den LASK zukommen könnte.

Aufseiten der Wiener stellt man sich auf eine enge Partie ein, in der Kleinigkeiten entscheidend sein werden. "Der LASK ist eine Mannschaft, die ein sehr gutes Pressing macht und schnell umschaltet. Sie stören früh und gehen auf zweite Bälle. Dazu spielen sie sehr körperbetont und sind bei Standards sehr gefährlich", weiß Kühbauer um die Stärken des Tabellenvierten Bescheid. Die Zielsetzung der Grün-Weißen in Pasching ist jedoch klar: "Wir wollen dort nicht als Verlierer vom Platz gehen", stellt der Rapid-Coach klar.

Weiterhin recht schwer wiegen die Verletzungen von Thomas Murg, Christopher Dibon und Mario Sonnleitner. Am vergangenen Sonntag kam auch noch Stammgoalie Richard Strebinger dazu, der auch gegen den LASK wegen Rückenproblemen ausfallen wird. Damit wird erneut Tobias Knoflach das Tor der Hütteldorfer hüten.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Joao Klauss, Tetteh

Rapid: Knoflach - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann, Ullmann - Schwab, D. Ljubicic - Schick, Knasmüllner, Arase - Fountas

Schiedsrichter der Begegnung

Robert Schörgenhofer

Bisherige Saisonduelle

LASK - Rapid 0:4

Rapid - LASK 1:2

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media