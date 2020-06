Zwei Spiele, vier Punkte: Der WAC darf sich über einen gelungenen Start in die Meistergruppe der Bundesliga freuen. Dementsprechend positiv gestimmt blicken die Kärntner dem heutigen Heimspiel gegen den TSV Hartberg entgegen, der nur wenige Tage nach dem Überraschungs-Erfolg beim LASK eine herbe 0:6-Pleite gegen Red Bull Salzburg kassierte.

WAC peilt nächsten Erfolg an

Der WAC könnte mit einem Heimsieg gegen die Steirer einen weiteren Schritt in Richtung Europacup machen und die tolle Serie prolongieren. Ferdinand Feldhofer fordert von seiner Mannschaft, dass diese nun weiter performen müsse. Von der jüngsten Niederlage der Hartberger möchte sich Feldhofer nicht irritieren lassen, denn gegen Salzburg könne man schon einmal "unter die Räder kommen", so der gebürtige Steirer.

Ähnlich geht es auch Hartberg-Trainer Markus Schopp an, der das 0:6 gegen die Bullen nicht überbewerten möchte. Seine Mannschaft habe sich zwar weiterentwickelt, doch es fehle an der nötige Breite im Kader, stellt Schopp fest. Den Kader der Kärntner wiederum hebt der Hartberg-Trainer lobend hervor. Zwar sei der WAC aus individueller Sicht nicht so stark besetzt wie Salzburg, doch seine Truppe "wäre gut beraten zu wissen, dass es sehr schwer wird", merkte Schopp an.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz/Gollner - Jojic, Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Dieng

Hartberg: Swete - Heil, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Rep, Cancola, Dante - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Dieter Muckenhammer

Bisherige Saisonduelle

WAC - Hartberg 3:0

Hartberg - WAC 0:2

WAC gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 18:30 Uhr die Konferenz zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

WAC gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller