Im vergangenen Herbst stand Patson Daka noch im Schatten von Erling Braut Haaland, der sich mit 28 Toren in 22 Pflichtspielen in die Notizblöcke zahlreicher Topklubs geschossen hatte. Letztendlich zog Borussia Dortmund die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, dass nun die große Stunde von Patson Daka schlagen wird.

Daka glänzte auch im Schatten von Erling Haaland

Doch auch im Schatten von Erling Haaland und Hee-Chan Hwang wusste der 21-Jährige im vergangenen Herbst aufzuzeigen, erzielte er doch 14 Tore in 18 Bundesliga-Spielen. In den sechs Ligapartien ohne Haaland im neuen Jahr erzielte der gebürtige Sambier sieben Treffer. Insgesamt hält der pfeilschnelle Stürmer bei 24 Pflichtspieltreffern in 37 Saisonspielen. Hinzu kommen acht Assists.

Kommt es bald zum nächsten Salzburg-Transfer nach Leipzig?

Beeindruckende Werte, die freilich auch im Ausland nicht unbemerkt bleiben. Wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, zählt der Salzburg-Stürmer zu den potentiellen Nachfolge-Kandidaten von Timo Werner bei RB Leipzig. Der 24-jährige Deutsche wird seit Wochen mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Mehrere Medien berichten, dass Werner im Sommer zum FC Chelsea wechseln soll.

Vom Spielstil sind sich die beiden Spieler jedenfalls recht ähnlich. Patson Daka sucht genauso wie Timo Werner den Sprint in die Tiefe, ist technisch stark und hat einen guten Abschluss. Zudem sind beide Stürmer mit einer immensen Geschwindigkeit ausgestattet. Früher oder später wird auch Patson Daka den Sprung von Red Bull Salzburg ins Ausland schaffen. Sei Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis Sommer 2024.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media