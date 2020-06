Nach dem Fehlstart in die Meistergruppe mit zwei Niederlagen in Folge nimmt Sturm-Sportchef Andreas Schicker die Mannschaft in die Pflicht. Der gebürtige Steirer fordert in den nächsten beiden Partien eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Wenn man in diesen zwei Spielen keine Reaktion sieht, geht es sicher nicht so weiter“, wird Andreas Schicker im Gespräch mit der Kleinen Zeitung deutlich.

Schicker fordert eine Reaktion der Mannschaft

Doch wie würde Schicker reagieren, falls die geforderte Reaktion der Mannschaft in den nächsten beiden Spielen gegen Salzburg (Mittwoch) und Hartberg (Sonntag) tatsächlich ausbleiben sollte? „Dann wird es Veränderungen im Spielerbereich geben“, kündigt der 33-Jährige an. Der Sportchef des SK Sturm Graz wird noch deutlicher: „Dann macht es auch keinen Unterschied, ob derjenige einen laufenden Vertrag hat oder nicht. Ich schrecke vor nichts zurück“, macht er deutlich.

Cheftrainer Nestor El Maestro wiederum muss sich zurzeit keine Sorgen um seinen Job in Graz machen: „Ich bin nach wie vor voll von ihm überzeugt, weil ich sehe, wie er die Mannschaft vorbereitet und trainiert“, stellt Andreas Schicker klar. Außerdem sei er nicht bereit, innerhalb kürzester Zeit den dritten Trainer zu opfern. „Wir drehen uns sicher nicht drei Mal im Kreis“, fährt der Sturm-Sportchef fort.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller