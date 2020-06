In der 25. Runde der Tipico Bundesliga trifft der österreichische Rekordmeister Rapid Wien auswärts auf den Europa-League-Teilnehmer LASK. Rapid-Stammgoalie Richard Strebinger wird wie im Heimspiel gegen Sturm am vergangenen Sonntag nicht auflaufen können. Der 27-Jährige laboriert weiterhin an Rückenproblemen. Das bestätigte Rapid-Trainer Didi Kühbauer am Dienstag in einer Pressekonferenz in Hütteldorf.

Rapid kämpft weiterhin mit Verletzungsproblemen

In der Defensive fallen bei Rapid weiterhin zahlreiche Spieler aus: Mit Christopher Dibon sowie Mario Sonnleitner und Mateo Barac fallen drei nominelle Innenverteidiger aus. Mit Thomas Murg fehlt auch ein kreativer Spieler in der Offensive.

Mateo Barac soll bereits nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei den anderen Spieler wird es wohl noch länger dauern.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie