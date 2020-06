Dominik Szoboszlai könnte den FC Red Bull Salzburg bereits in diesem Sommer verlassen. Wie das Portal Calciomercato berichtet, soll der 19-jährige Ungar nach dieser Saison in die Serie A zum AC Milan wechseln. Demnach habe Dominik Szoboszlai dem 18-fachen italienischen Meister das "Ok" gegeben, mit dem FC Red Bull Salzburg zu verhandeln.

Der Marktwert des 19-jährigen Ungars wird aktuell auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. Inwiefern sich die Corona-Krise auf die Ablösesumme auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der Vertrag von Szoboszlai bei Red Bull Salzburg läuft noch bis Mai 2022.

In der laufenden Saison hält der offensive Mittelfeldspieler bei fünf Toren und elf Assists in 32 Pflichtspielen.

Eine große Rolle im Werben um Dominik Szoboszlai könnte auch Ralf Rangnick spielen. Der 61-Jährige, der aktuell als Berater bei Red Bull tätig ist, wurde zuletzt mit einem Wechsel zum AC Milan in Verbindung gebracht, wo er als Sportdirtektor oder Trainer arbeiten könnte. „Sie sind sich seit Dezember einig", hatte der zuletzt entlassene Milan-Manager Zvonimir Boban gemeint. Ralf Rangnick wiederum gilt als Entdecker von Dominik Szoboszlai.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media