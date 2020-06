Für den FK Austria Wien setzte es am gestrigen Dienstagabend die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe. Die Veilchen verloren nach einer enttäuschenden Darbietung zu Hause gegen den SCR Altach mit 0:2. Daniel Nussbaumer sorgte bereits 21 Sekunden nach dem Anpfiff für den großen Schock in der Generali-Arena und das frühe 1:0 für die Vorarlberger. Es war das schnellste Bundesliga-Tor in dieser Saison.

Christian Ilzer: „Die rote Karte war ein absoluter Schlüsselmoment für mich“

„Wir haben zehn, 15 Minuten gebraucht, um uns von dem Schock zu erholen“, gestand Christian Ilzer, der im Anschluss jedoch das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft das Spiel hätte drehen können. Diese Hoffnung des Austria-Coaches wurde nach einer halben Stunde jedoch begraben, als Maximilian Sax nach einer völlig unnötigen Aktion (Ohrfeige gegen Schreiner) vom Platz flog. „Die rote Karte war ein absoluter Schlüsselmoment für mich“, berichtete Ilzer. Sportvorstand Peter Stöger fand im Interview mit Sky Sport Austria klare Worte: „Dafür habe ich kein Verständnis.“

In der zweiten Halbzeit sorgte Palmer-Brown mit einem unglücklichen Eigentor für das 0:2 aus Sicht der Austria. Danach hat es von den Wienern kein Aufbäumen mehr gegeben, was Peter Stöger besonders ärgerte: „Enttäuscht war ich nach dem 2:0, da war keine Gegenwehr mehr da, auch wenn man einen Mann weniger ist.“

„Wir sind zurecht in der unteren Gruppe zuhause"

Letztendlich verlor die Wiener Austria nicht nur das Heimspiel, sondern auch die Tabellenführung in der Quali-Gruppe an den SCR Altach. „Es wird wahrscheinlich bis zum Schluss eine extrem zähe Saison werden“, vermutet Ilzer, der von der Mannschaft eine Reaktion sehen will: „Wir müssen ganz klar die Wunden lecken und auf nach Mattersburg und dort gewinnen. Am Samstag ganz klar am Platz eine Reaktion zeigen.“

Sportvorstand Peter Stöger wird noch deutlicher: „Wir sind zurecht in der unteren Gruppe zuhause, die Zielsetzung muss sein, dass wir die gewinnen, ich weiß nicht, ob das überall angekommen ist.“

Video: Das sagen die Austria-Kicker

von Ligaportal, Foto: Josef Parak