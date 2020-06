Am Mittwochabend wurde in den Räumlichkeiten der NV-Arena die Generalversammlung des spusu SKN St.Pölten abgehalten. Dabei wurden Vorstand und Geschäftsführung entlastet: Präsident Helmut Schwarzl auf weitere zwei Jahre als Präsident bestätigt. Ebenso bestätigt wurden General Manager Andreas Blumauer sowie die Zusammensetzung des Wirtschafts-, und Sportbeirates. Das gibt der SKN in einer Aussendung bekannt.

Änderungen im Vorstand des SKN

Änderungen gibt es zukünftig in der Zusammensetzung des Vorstandes des Bundesligisten: Uli Mesner, Schriftführerin, und Martin Platzer, Kassier, legten das Vorstands-Mandat aus persönlichen Gründen nieder, bleiben aber strategische Partner. Neu in den Vorstand gewählt wurden die niederösterreichischen Unternehmer KommR Andreas Ubl (Firma ifms – Infrastrukturelles Facility Management Service) als Vize-Präsident und Kassier und Gottfried Denner (Druckmittel.at, Abfall bringt Geld) als Schriftführer. Als dritter neuer Vorstand wurde Christoph Bachleiter, Marketingleiter des Raiffeisenverbandes Salzburg, gewählt, der vor allem Marketing-Know-How einbringen wird.

Damit führt den Verein nun ein Vorstand bestehend aus sechs Personen, den drei neuen Vorständen sowie Präsident Helmut Schwarzl als Vorsitzender des Vorstandes, Thomas Nentwich (Vorstand Sport) und Anton Hintermeier.

Geschäftsführung, Sportdirektor und Trainer werden künftig vom Vorstand bestellt

Es wurden weitere Beschlüsse hinsichtlich struktureller Änderungen gefasst: Das Gremium der strategischen Partner wird sich stark in Richtung eines NÖ-Business-Netzwerkes entwickeln. Die strategischen Partner haben das Stimmrecht in der Generalversammlung und entscheiden zukünftig über die Mitglieder des Vorstandes, die Zusammensetzung der Beiräte und das Budget. Die Bestellung der Geschäftsführung, des Sportdirektors, sowie des Trainers entscheidet zukünftig der Vorstand, wobei die Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich Trainer und Sportdirektor vom operativen Team und dem Sportbeirat aufbereitet werden.

General Manager Andreas Blumauer: „Ich bin sehr stolz, dass die Generalversammlung unseren Kurs bestätigt hat. Dieses Gremium der strategischen Partner ist zum Erfolgsmodell geworden, welches für den spusu SKN, als auch für die Partner untereinander einen echten Mehrwert bietet. Wir sind mit 11 Partnern gestartet und werden im Herbst bei 25 sein."

Zielsetzung: SKN St.Pölten soll sich in den Top 8 der obersten Spielklasse etablieren