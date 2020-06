Gute Nachrichten gibt es bei der WSG Tirol zu vermelden: WSG-Coach Thomas Silberberger nimmt nach seinem Motorrad-Unfall am Samstag wieder auf der Trainerbank seiner Mannschaft Platz. Der 47-Jährige musste zuletzt mit einem Liegegips das Spitalsbett hüten. Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, wird Thomas Silberberger im Saisonfinale jedoch nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen sein werden. Dafür sei die Fußverletzung noch zu schwer.

Zurück auf der Trainerbank nach einem Remis gegen Mattersburg

Thomas Silberberger meinte nach dem 1:1 gegen Mattersburg am vergangenen Dienstag: "Ein teuer erkaufter Punkt mit der Verletzung von Bruno Soares und der Gelb-Roten für Svoboda. Im Endeffekt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Wobei mich schon stört, dass wir zweimal super gestartet sind. Nach zehn Sekunden – das muss der Santin machen! Dann hast endlich einmal ein anderes Spiel. Dann kommst nach einem Tausendguldenschuss in Rückstand und spielst eigentlich bis zum 1:1 vernünftig Fußball. Die zweite Hälfte war ähnlich. Obwohl – das Foul an Yeboah war kein Torraub, die Gelbe Karte für den Tormann war korrekt. Mit dieser Aktion haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Ich werde am Samstag bei der Admira hundertprozentig auf der Bank sitzen. Und wir werden in der Südstadt auch was holen."

von Ligaportal/ Foto: Purgstaller