Patson Daka agiert in dieser Saison in absoluter Hochform. Der 21-jährige Stürmer hält nach 24 Ligapartien bei 22 Toren und vier Assists. Im Schnitt bejubelt der gebürtige Sambier alle 61 Minuten ein Tor in der Bundesliga. Daher käme es nicht überraschend, falls Patson Daka schon bald von Topklubs in Visier genommen werden sollte.

Marsch: „Ich denke, die Idee ist, dass er noch für mindestens eine Saison bleibt“

Zuletzt war bereits kolportiert worden, dass der 21-Jährige als möglicher Nachfolger von Timo Werner bei RB Leipzig landen könnten. Auch Hee-Chan Hwang soll bei einem möglichen Abgang des deutschen Nationalspielers als Transfer-Kandidat gelten. Salzburg-Coach Jesse Marsch nahm heute im Rahmen einer Pressekonferenz ausführlich zu Patson Daka Stellung.

Der US-Amerikaner betonte, dass er mit dem 21-Jährigen nicht über die Gerüchte gesprochen habe. „Ich freue mich, dass andere Mannschaften ihn vielleicht gefunden haben“, fügte der 46-Jährige hinzu. Danach geriet Marsch ins Schwärmen: „Patson ist ein unglaublicher Typ, ist so nett und macht sehr viel für die ganze Mannschaft. Er kann ein Top-Spieler in Europa werden, weil er gefährlich, schlau, taktisch gut, fleißig und torgefährlich ist“, so der Salzburg-Trainer.

Patson Daka habe „viel Qualität und spielt in dieser Saison sehr gut“, bekräftigt Jesse Marsch, der auch darauf verwies, dass der pfeilschnelle Stürmer erst im Dezember des Vorjahres seinen Vertrag bis Mai 2024 verlängert hatte. „Ich denke, die Idee ist, dass er noch für mindestens eine Saison bleibt“, verriet der Salzburg-Trainer.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media