Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat Sturm-Trainer Nestor El Maestro für seinen verbalen Ausraster im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg eine Strafe aufgebrummt. Der 37-Jährige wird mit einer Funktionssperre von vier Spielen sowie mit einer Geldstrafe in der Höhe von 2.000 Euro wegen unsportlichem Verhalten und Beleidigung belegt. (Sturm-Coach Nestor El Maestro rastet völlig aus und sieht Rot!)

Strafsenat wandelt Sanktionen um

Nestor El Maestro war bereits im vergangenen September beim 3:3-Remis zwischen Mattersburg und Sturm Graz unangenehm aufgefallen. Damals kam der Trainer des SK Sturm jedoch mit einer bedingten Strafe davon. Diese bedingt verhängte Funktionssperre von einem Monat vom 23. September 2019 hat der Senat 1 der Bundesliga widerrufen. "Diese wird aufgrund der Corona-Sondersituation und dem dadurch bedingten dichten Spielplan jedoch gemäß §43, Absatz 3 der ÖFB-Rechtspflegeordnung in eine Funktionssperre von 4 Spielen umgewandelt. Die bedingt verhängte Geldstrafe in der Höhe von 500 Euro wird ebenfalls widerrufen", heißt es in einer Aussendung.

Verteidiger Lukas Spendlhofer, der gegen die Bullen mit Rot vom Platz musste, wird mit einer Sperre von einem Ligaspiel belegt. Der SK Sturm Graz und die beiden Akteure haben die Urteile angenommen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller