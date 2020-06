„Wir müssen am Samstag und in den nächsten Spielen liefern. Das muss jedem Einzelnen bewusst sein", wird Austria-Trainer Christian Ilzer vor dem heutigen Gastspiel beim SV Mattersburg deutlich. Vier Tage nach der enttäuschenden Darbietung bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SCR Altach stehen die Veilchen unter Siegzwang, um das Ziel Platz sieben nicht aus den Augen zu verlieren.

"Es hilft keinem, wenn wir jetzt in Panik geraten"

„Es ist von außen viel Kritik auf uns eingebrasselt, das ist in der Situation auch völlig normal und dieser Kritik stellen wir uns auch. Es hilft aber keinem, wenn wir jetzt in Panik geraten. Wir sprechen die Dinge, die nicht passen, intern sehr klar an“, macht der Austria-Trainer unmissverständlich klar.

In der laufenden Saison konnte die Austria die beiden bisherigen Duelle gegen die Burgenländer für sich entscheiden: „Die beiden Saisonsiege gegen Mattersburg geben uns ein gutes Gefühl, aber wir schauen nicht zu viel auf den Gegner – jetzt zählt, was wir machen“, betont Christian Ilzer, der auf den gesperrten Maximilian Sax verzichten muss. Zudem fallen Andreas Poulsen und Vesel Demaku verletzt aus. „Uns fehlen damit wichtige Spieler, aber unser Kader ist groß und gut genug, dass wie sie ersetzen können“, ist Ilzer zuversichtlich.

Mattersburg wiederum ist im Gegensatz zur Austria in der Meistergruppe noch ungeschlagen. Aus den ersten drei Spielen holten die Burgenländer fünf Punkte und liegen aktuell auf Rang neun. „Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen in jedem Spiel unsere Tugenden zeigen", weiß Mattersburg-Coach Franz Ponweiser vor dem Duell gegen die Austria. Mit dem Ausfall von Mattersburg-Topscorer Andreas Gruber müssen die Burgenländer jedoch einen wichtigen Stammspieler vorgeben.

So stellen die beiden Trainer auf

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Höller, Salomon, Erhardt, Miesenböck - Halper, Bürger, Kuen

Austria: Pentz - Klein, Madl, Borkovic, Zwierschitz - Ebner, Jeggo - Fitz, Grünwald, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Bisherige Saisonduelle

Austria-Mattersburg 2:1

Mattersburg-Austria 1:5

SV Mattersburg gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SV Mattersburg gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Außerdem überträgt ORF 1 die Partie zwischen Mattersburg und Austria live. Die Übertragung startet um 16:45 Uhr.

SV Mattersburg gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak