Shon Weissman befindet sich seit geraumer Zeit in absoluter Topform. Der israelische Topstürmer hält in der laufenden Spielzeit bei 24 Toren in 24 Bundesliga-Partien. Nach der Corona-Pause traf der 24-Jährige nach Belieben und aus allen Lagen: Fallrückziehertor gegen Sturm Graz, Ferserltreffer gegen den TSV Hartberg. Am morgigen Sonntag gastiert Weissman mit dem Wolfsberger AC beim SK Rapid.

Rapid-Coach Kühbauer warnt vor WAC-Goalgetter Weissman

Rapid-Coach Didi Kühbauer, der gegen den WAC "mehr Räume" als noch gegen den LASK erwartet, weiß um die Gefährlichkeit des aktuellen führenden der Bundesliga-Torschützenliste: "So wie Shon Weissman momentan agiert, hast du in 90 Minuten nicht die Garantie, dass du ihn hundert Prozent neutralisieren kannst, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Platz steht", sagte der Rapid-Coach bei einer Pressekonferenz auf Ligaportal-Nachfrage.

"Er hat eine unglaublich gute Qualität und fackelt nicht lange. Teilweise ist er im Spiel nicht zu sehen, aber genau das ist die Schwierigkeit für einen Verteidiger", fährt der Burgenländer fort. "Wir sind sehr gewarnt und müssen ganz genau schauen, dass immer ein Spieler um ihn herum ist", erklärt der Rapid-Coach. Doch auch dies sei nicht die Garantie, "dass er kein Tor macht", warnt Kühbauer.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie