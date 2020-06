Rapid Wien und der Wolfsberger AC duellieren sich im heutigen tabellarischen Spitzenspiel in der Tipico Bundesliga. Die Hütteldorfer nehmen dieses Gipfeltreffen im Allianz-Stadion als Tabellenzweiter in Angriff, der WAC rangiert vor dem Gastspiel in Wien drei Punkte hinter den Grün-Weißen auf Platz drei.

Rapid muss auf gesperrten Stefan Schwab verzichten

Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Mittwoch gegen den LASK hat Rapid eine große Portion Selbstvertrauen getankt. Dass die Partie in Pasching mit jener bevorstehenden gegen den WAC nicht zu vergleichen sein wird, ist dem Rapid-Coach bewusst. Kühbauer rechnet damit, dass seine Truppe gegen die Kärntner viel mehr Räume als gegen die Linzer vorfinden wird. Demnach weiß der Burgenländer auch, dass sich seine Mannschaft im spielerischen Bereich steigern muss. „Wir müssen wach sein und dürfen nicht glauben, dass das ein Selbstläufer wird, weil wir den LASK geschlagen haben“, warnt der 49-Jährige.

Bitter für die Hütteldorfer wirkt sich die Gelbsperre von Kapitän Stefan Schwab aus, der im Spielaufbau der Grün-Weißen die Fäden zieht. Ihn könne man nicht eins zu eins ersetzen, gab Kühbauer zu. Der Rapid-Coach betonte jedoch auch, dass man Spieler habe, die das Fehlen von Schwab auffangen müssen und auch werden.

Der WAC hingegen musste nach dem guten Start in der Meistergruppe zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, setzte es doch zu Hause gegen den TSV Hartberg eine 2:4-Niederlage. Eine Pleite, an der Coach Ferdinand Feldhofer zu knabbern hatte. Auch einige Tage danach sprach der WAC-Trainer von einer „naiven“ Vorstellung seiner Spieler. Nun gilt der volle Fokus dem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid Wien, für den Ferdinand Feldhofer von 2002 bis 2005 91 Pflichtspiele absolvierte.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Knoflach - Greiml, D. Ljubicic, Hofmann - Schick, Petrovic, Grahovac, Ullmann - Knasmüllner - Fountas, Arase

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Vieira, Schmitz - Jojic, Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Christian Petru-Ciochirca

Bisherige Saisonduelle

WAC-Rapid 2:2

Rapid-WAC 1:1

Rapid Wien gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

Das Spiel zwischen Rapid Wien und Wolfsberg wird auch live in ORF 1 gezeigt. Die Übertragung startet um 16:45 Uhr.

Rapid Wien gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

