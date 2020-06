Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht der SK Sturm Graz im heutigen Steirer-Derby gegen den TSV Hartberg enorm unter Zugzwang. Für die Grazer ist das Auswärtsspiel gegen die Oststeirer praktisch die letzte Chance, um die Chance auf einen Europacup-Startplatz zu wahren. Vor dem Duell gegen die Hartberger rangiert Sturm vier Punkte hinter der steirischen Konkurrenz auf Rang sechs.

Nestor El Maestro: "Hartberg immer für eine Riesenüberraschung gut"

Im jüngsten Ligaspiel gegen Red Bull Salzburg hat sich die Lage beim SK Sturm Graz jedoch insofern zugespitzt, nachdem Nestor El Maestro wegen einer Schimpftirade gegen Schiedsrichter Lechner Rot gesehen hat und vom Strafsenat für vier Spiele gesperrt wurde. Zudem müssen die Grazer gegen Hartberg auch auf Lukas Spendlhofer und Isaac Donkor (beide Rotsperre) verzichten.

Nestor El Maestro, der seine Mannschaft in diesem Spiel also nicht betreuen kann, spricht von einer Partie mit "Endspielcharakter". Den TSV Hartberg bezeichnet der Sturm-Coach als eine "sehr interessante Truppe, die viele interessante Fragen aufstellt". Sie seien von der "Ergebnisdynamik her eine Wundertüte und immer für eine Riesenüberraschung gut", so Nestor El Maestro.

Im Gegensatz zum SK Sturm konnte der TSV Hartberg bereits einige Punkte in der laufenden Meistergruppe sammeln. Insgesamt sechs Punkte holten die Oststeirer bisher. Zuletzt feierte Hartberg einen 4:2-Auswärtssieg gegen den WAC. Die Favoritenrolle möchte sich Markus Schopp aber nicht zuschieben lassen. Man dürfe nicht den "Irrglauben haben, dass ein leichter Gegner kommt", warnt Schopp.

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Dossou, Rep, Dante - Tadic

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Jäger, Trummer - Ljubic, Dominguez - Hierländer, Kiteishvili, Despodov - Röcher

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Bisherige Saisonduelle

Sturm-Hartberg 3:1

Hartberg-Sturm 1:0

TSV Hartberg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

TSV Hartberg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller