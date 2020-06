Vier Spiele, vier Siege, 16:2 Tore nach der Corona-Pause. Der FC Red Bull Salzburg marschiert unaufhaltsam Richtung Titelverteidigung in der Tipico Bundesliga. Mit dem gestrigen 3:1-Heimsieg gegen den LASK haben die Mozartstädter die letzten Titelträume der Linzer Athletiker endgültig begraben. Der Vorsprung auf den Zweiten Rapid beträgt sieben Punkte, jener auf den LASK bereits 14 Zähler.

"LASK zu schlagen, ist der größte Schritt, den wir machen konnten"

Sechs Runden sind im Finaldurchgang noch zu spielen und die Bullen sind heiß auf den siebenten Meistertitel in Folge: "Wir wollen Meister werden und jeder sieht, dass wir von der Truppe her richtig gut zusammenpassen. Wir ziehen’s jetzt durch", tönte Zlatko Junuzovic nach dem 3:1 gegen die Linzer Athletiker im Interview mit Sky Sport Austria.

Auch der zuletzt überragende Dominik Szoboszlai, der gestern erneut für eine frühe Salzburg-Führung gesorgt hatte, wusste um die Wichtigkeit dieses Sieges: „LASK zu schlagen, ist der größte Schritt, den wir machen konnten", so der 19-jährige Ungar.

Salzburg startete erneut wie die Feuerwehr

Wie schon in den drei Ligapartien davor erwischten die Bullen auch diesmal einen absoluten Traumstart. So lagen die Salzburger bereits nach elf Minuten mit 2:0 in Front. „Wir hatten in den letzten Spielen immer einen guten Start, weil wir konzentriert, engagiert und entschlossen vor dem Tor sind. Wenn wir 2:0 in Führung sind, gibt dir das nötige Selbstvertrauen", freute sich Zlatko Junuzovic.

Auch "Frühstarter" Dominik Szoboszlai schwärmte vom erneut furiosen Beginn der Bullen: "Wir sind von Anfang an so hineingegangen, dass wir wirklich gewinnen wollen. Wir haben unser Herz aufs Feld gebracht und sind einfach froh. Wie gegen Sturm, wie gegen Rapid sind wir gut gestartet, das ist unser Ziel für jedes Spiel."

Klingt wie eine Kampfansage für die Konkurrenz. Salzburgs nächster Gegner, der WAC, ist also gewarnt vor den Blitzstartern aus der Mozartstadt.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media