Der LASK gab am Montag einen "Neuzugang" in der Klubführung bekannt. Wie die Oberösterreicher in einer Aussendung verlautbaren, ist Gernot Fellinger der neue Generalsekretär des LASK. Mit der Bestellung des 62-jährigen Welsers, der seine neue Aufgabe mit heutigem Datum antreten wird, möchte der Bundesligist dem rasanten Wachstum auf Organisationsebene begegnen.

Diese Aufgaben übernimmt der neue Generalsekretär

"Zu einer der wichtigsten Aufgaben Fellingers zählt neben einer Entlastung des Präsidiums vor allem der Ausbau des LASK-Netzwerks mit der Zielsetzung, den Verein noch stärker als Partner für Wirtschaft, Politik, Medien und Fans zu positionieren", heißt es in der Aussendung des LASK.

Gernot Fellinger betreute bis Jahresende 2019 als Geschäftsführer verschiedene Branchen in der WKOÖ und war zudem in den letzten 18 Jahren als Geschäftsführer der Sparte Information und Consulting tätig. Zudem fungierte der neue Generalsekretär des LASK als Gemeinderat der Stadt Wels sowie als Präsident des Tennisclubs UTC Wels.

"LASK ist in den letzten Jahren zu einem der größten Vereine Österreichs aufgestiegen"

„Der LASK ist in den letzten Jahren zu einem der größten Vereine Österreichs aufgestiegen. Die daraus resultierende Entstehung neuer Aufgabenfelder bedingt natürlich eine stetige Beobachtung und Evaluierung des Themenfeldes Organisation. Als leidenschaftlicher LASK-Fan freue ich mich, dem Klub an dieser Stelle mit meinem Know-how zur Seite stehen zu können", sagt Gernot Fellinger über seine neue Aufgabe.

LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber meint zur Bestellung des 62-jährigen Welsers: „Ich freue mich, dass das Präsidium meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist und der Implementierung der neuen Position des Generalsekretärs zugestimmt hat. Mit Gernot Fellinger, der auf eine langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet verweisen kann, ist es uns gelungen, einen absoluten Topmann für die neue Funktion zu gewinnen.“

von Ligaportal, Foto: LASK