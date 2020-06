Wenige Tage nach dem Befreiungsschlag gegen Lieblingsgegner Mattersburg bekommt es der FK Austria Wien mit einem absoluten Angstgegner zu tun. Mit der WSG Swarovski Tirol gastiert heute nämlich jene Mannschaft in der Generali-Arena, die in dieser Saison bereits drei Mal gegen die Veilchen gewinnen konnte.

Austria will Erfolgserlebnis bestätigen

„Das ist auch kein Glück oder Zufall. Das waren schmerzhafte Nackenschläge", meint Christian Ilzer mit Rückblick auf die drei Niederlagen gegen den Aufsteiger. Der Austria-Trainer weiß um die Qualität und Gefährlichkeit der Tiroler: „Sie haben sich in der Qualifikationsgruppe von Runde zu Runde gesteigert, am Samstag spielerisch und vom Ergebnis her voll überzeugt. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient", so der gebürtige Steirer über den klaren 3:0-Sieg der WSG Tirol gegen Admira.

Doch auch die Veilchen konnten mit dem 4:1 gegen Mattersburg einen Befreiungsschlag landen und wollen dieses Ergebnis bestätigen. Dieser Erfolg habe der Mannschaft gutgetan. „Das Ergebnis und die Leistung waren völlig verdient, dieses Gesicht müssen wir gleich wieder zeigen", fordert Christian Ilzer.

WSG-Coach Thomas Silberberger fiebert dem vierten Duell gegen die Austria in dieser Spielzeit bereits entgegen und warnt: "Wir spielen zum vierten Mal in dieser Saison gegen die Austria, die zum vierten Mal mit einem anderen System antritt." Doch sein Trainerteam habe "das Eine oder Andere" herausgefunden, wie man die Wiener biegen könnte.

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Zwierschitz - Grünwald, Jeggo - Sax, Fitz, Sarkaria - Monschein

WSG Tirol: Oswald - Koch, Hager, Gugganig, Buchacher - Petsos, Svoboda, Kovacec - Yeboah, Maierhofer, Dedic

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

Bisherige Saisonduelle

Austria-WSG Tirol 2:3

WSG Tirol-Austria 5:2 (ÖFB Cup/2. Runde)

WSG Tirol-Austria 3:1

Austria Wien gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Austria Wien gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak