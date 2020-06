Die Amateur- und Hobbyfußballer warten weiterhin sehnsüchtig auf einen Starttermin für die Meisterschaft 2020/21. In den kommenden Tagen könnte es allerdings zu einer Entscheidung kommen, wann die Fußball-Meisterschaften in Österreich wieder starten können. So betont ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner in der TV-Sendung „Sport&Talk im Hangar-7“, dass es in den kommenden Tagen ein Treffen mit dem Sport- und Gesundheitsministerium geben wird.

Start der Amateurligen soll "spätestens zum Schulstart" erfolgen

Im Meeting mit der Politik wird es darum gehen, dass für den Breiten- und Amateursport ein Schritt gesetzt wird, der zeitnahe geschehen soll. Dr. Leo Windtner verrät, dass die Meisterschaften im Amateurfußball spätestens zum Schulstart wieder losgehen sollen. „Vielleicht sogar früher“, fügte der ÖFB-Präsident hinzu. Die Vorlaufzeit soll ein Monat betragen.

Hinsichtlich eines Meisterschaftsstarts im Amateurfußball hatte Sportminister Werner Kogler zuletzt gemeint: „Wir hoffen, dass wir hier ab 1. September ein Go geben können."

„Zigtausende Kinder, Jugendliche, Frauen und Amateure warten, dass es endlich wieder losgeht. Die Pause ist lang und die Gefahr einer Erosion groß. Es darf kein Corona-Loch entstehen, doch eine Delle wird bleiben“, warnt der Oberösterreicher.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wiederum betonte in der ZIB 2, dass es "in den kommenden Tagen Neuigkeiten vom Sportminister und weitere Lockerungen beim Fußball geben" werde.

ÖFB-Präsident Leo Windtner fordert schnelle finanzielle Hilfe für Vereine

Außerdem fordert der ÖFB-Präsident, dass den finanziell schwer leidenden Fußballvereinen schnell geholfen wird. „Wenn die Finanzhilfe nicht rechtzeitig einsetzt, werden wir den Sport- und die Fußballlandschaft im nächsten Jahr nicht mehr wiedererkennen“, warnt der 69-Jährige. Beim Sport- und Gesundheitsministerium müsse man sich laut Windtner „Gehör verschaffen“, denn ansonsten liege „der Sport flach“.

Von Ligaportal, Foto: GEPA/Tipp 3