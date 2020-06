Große Ehre für LASK-Kicker Thomas Sabitzer sowie für Dominik Szoboszlai und Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Die drei Youngsters aus der Tipico Bundesliga befinden sich unter den 100 Nominierten für den “Golden Boy Award” 2020. Diese Wahl zum besten U21-Kicker wird jährlich von der italienischen Sportzeitung “Tuttosport” durchgeführt.

Thomas Sabitzer

Der Cousin von Marcel Sabitzer war im vergangenen Sommer vom Kapfenberger SV zum LASK gewechselt, für den er seither 13 Pflichtspiele absolvierte. Darunter jeweils ein Kurzeinsatz in der Champions-League-Qualifikation sowie in der Gruppenphase der Europa League. In der laufenden Saison stand der 19-jährige Offensivmann 17 Mal im Kader der Kampfmannschaft der Linzer Athletiker.

Dominik Szoboszlai

Dieser junge Mann aus Ungarn sorgte in den ersten Bundesliga-Partien nach dem Restart für Furore. Vier Tore und fünf Assists in vier Bundesligaspielen nach der Corona-Pause. Dazu ein Tor und eine Vorlage im Cup-Finale gegen Austria Lustenau. Es scheint, als könne man den 19-Jährigen zurzeit nicht bremsen. Bereits in der Vergangenheit haben sich einige Topklubs um Szoboszlai "gerissen". In diesem Sommer könnte es zu einem Transfer des Offensivspielers kommen. Zuletzt wurde er mit dem AC Milan in Verbindung gebracht.

Karim Adeyemi

Für ihn hat Red Bull Salzburg vor zwei Jahren mehr als 3 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um das deutsche Top-Talent in die Mozartstadt zu lotsen. Damals war Adeyemi gerade einmal 16 Jahre alt. Mittlerweile steht der gebürtige Münchner mit nigerianischen Wurzeln fix im Kader der Kampfmannschaft. Auch bei ihm ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er den Weg zu einem europäischen Topklub findet.

Von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media