Schlechte Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg: Österreichs Serienmeister muss für die restliche Saison auf Antoine Bernede verzichten. Wie die Bullen in einer Aussendung am Dienstag bekannt geben, muss sich der gebürtige Franzose einer Operation am rechten Knöchel unterziehen. Der 21-Jährige wird rund drei bis vier Wochen ausfallen und soll zu Beginn der Vorbereitung wieder fit sein.

Der Mittelfeldspieler, der im Februar 2019 von Paris Saint Germain nach Salzburg gewechselt war, verletzte sich bereits im vergangenen September schwer. In der 2. Cup-Runde gegen Rapid zog er sich einen Schienbeinbruch zu und verpasste dadurch die komplette Herbstsaison. Sein Comeback feierte er im März dieses Jahres gegen Altach.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media