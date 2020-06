Der FC Red Bull Salzburg marschiert offenbar unaufhaltsam Richtung siebenten Meistertitel in Folge. Die Bullen konnten bis dato alle Pflichtspiele nach der Corona-Pause gewinnen, feierte vier Ligasiege am Stück. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Rapid beträgt bereits sieben Punkte. Im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC peilen die Mozartstädter den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung an.

Jesse Marsch erwartet in den nächsten Wochen einen "beinharten Kampf"

Trotz des recht komfortablen Vorsprungs wiegt sich Jesse Marsch noch nicht auf der sicheren Seite: „Jedes einzelne dieser sechs Spiele wird noch ein beinharter Kampf, weil jeder uns schlagen will, selbst um wichtige Punkte spielt und die Meisterschaft spannend halten möchte", erklärt der US-Amerikaner. Das Ziel von Red Bull Salzburg wiederum sei es, "möglichst keinen Punkt abzugeben und nach dem Cup-Erfolg auch die Meisterschaft wieder nach Salzburg zu holen", bekräftigt Jesse Marsch. Dafür müsse seine Mannschaft nach wie vor an die Grezen gehen.

Obwohl der WAC zuletzt drei Mal in Folge nicht gewinnen konnte, erwartet der Salzburg-Trainer eine herausfordernde Aufgabe: „Es wird erneut eine sehr schwierige Partie für uns. Der WAC steckt mittendrin im Kampf um die internationalen Startplätze und wird uns keinen Zentimeter Raum geben", vermutet der 46-Jährige.

Feldhofer spricht von ultimativer Herausforderung

Die Kärntner wiederum befinden sich trotz der jüngsten beiden Niederlagen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. Vor dem "Super-Duell" gegen die Salzburger spricht WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer von der "ultimativen Herausforderung", welche es in der Bundesliga gibt. Von den jüngsten Niederlagen will man sich im Lavanttal nicht beirren lassen. Man wisse die Niederlagen einzuordnen.

Ein interessantes Detail kann den Wolfsbergern Hoffnung machen: Sechs der acht Gegentore gegen Salzburg im vergangenen Herbst kassierte der WAC von Erling Haaland. Der wiederum geht bekanntlich nicht mehr für die Bullen auf Torejagd.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WAC 7.25 | Unentschieden 5.25 | RB Salzburg 1.35

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - Schmid, Jojic, Liendl, Wernitznig - Weissman, Dieng

RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Ashimeru, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Josef Spurny

Bisherige Saisonduelle

WAC-Salzburg 0:3

Salzburg-WAC 5:2

WAC gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 13 und Sky Sport 13 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz zu sehen.

WAC gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media