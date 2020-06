3:0, 2:2, 2:4, 3:4, 3:3, 2:2...Mit diesen kuriosen Ergebnissen endeten die sechs Partien in der Bundesliga zwischen dem TSV Hartberg und Rapid Wien. Fakt ist: Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften sind sehenswert und ein Spektakel. "Die Steirer sind immer für verrückte Partien gut, das war auch schon in den ersten Partien in der Meistergruppe zu sehen", weiß Rapid-Kapitän Stefan Schwab.

Kühbauer: "In der Mannschaft steckt eine sehr positive Energie"

Am heutigen Mittwoch kommt es in der Hartberger Profertil-Arena ein weiteres Mal zu dieser brisanten Paarung. Rapid gastiert nach zuletzt drei Siegen in Folge mit einer breiten Brust in der Oststeiermark: "Wir haben wesentlich mehr Tore als in der Vorsaison erzielen können und lassen jetzt auch defensiv sehr wenig zu. In der Mannschaft steckt eine sehr positive Energie, die Burschen glauben an sich", freut sich Rapid-Coach Didi Kühbauer.

Doch der gebürtige Burgenländer warnt vor den Hartbergern, die immer wieder für eine Überraschung gut sind: "Die Steirer haben wenig zu verlieren und spielen wirklich sehr guten Fußball, sie sind sicher die positive Überraschung in der laufenden Bundesliga-Saison. Gegen uns sind sie scheinbar immer besonders motiviert und wir werden morgen definitiv wieder eine sehr gute Einstellung und Leistung benötigen, um auch in Hartberg gewinnen zu können", weiß Kühbauer.

Der TSV Hartberg nimmt die Heimpartie gegen Rapid als Tabellenfünfter in Angriff, musste zuletzt jedoch eine knappe 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz hinnehmen. "Wir müssen von der Niederlage gegen Sturm wieder viel mitnehmen, denn wir durften auch wieder einiges lernen", betont Markus Schopp, dessen Mannschaft seit dem 23. April 2019 gegen Rapid ungeschlagen ist. Die letzten Spiele gegen die Grün-Weißen seien "immer etwas Besonderes und auch sehr torreich" gewesen, hält Schopp fest.

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Rotter, Luckeneder, Klem/Huber - Lienhart, Kainz, Cancola, Dante - Rep - Dossou, Tadic

Rapid: Knoflach - Stojkovic, Greiml, Hofmann - Schick, Grahovac/Petrovic, Schwab, Ullmann - Knasmüllner - Fountas, Arase

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Bisherige Saisonduelle

TSV Hartberg-Rapid 2:2

Rapid-TSV Hartberg 3:3

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 12 und Sky Sport 12 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz zu sehen.

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Wien Energie