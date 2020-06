"Wir brauchen ein Erfolgserlebnis", weiß LASK-Trainer Valerien Ismael vor dem heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen Sturm Graz. Trotz starker Leistungen warten die Linzer Athletiker weiterhin auf den ersten vollen Erfolg in der laufenden Meistergruppe. Man müsse den ersten Dreier nach der Corona-Pause "erzwingen", bekräftigt der gebürtige Franzose.

Ranftl: "Brauchen einen schmutzigen Sieg"

Aufgrund des fehlenden Erfolgserlebnisses fielen die Oberösterreicher auf den vierten Tabellenplatz zurück. Hinzu kam das Pech mit Stangen- und Lattentreffern - gleich sechs Mal scheiterten die Linzer nach der Corona-Pause an Aluminium. Trotz alledem will Valerien Ismael nicht in Selbstmitleid verfallen: "So ist der Fußball, man kann das nicht erklären. Wir müssen daraus lernen und diese Erfahrung gemeinsam machen", hält der 44-Jährige fest.

Die Stimmung in der Mannschaft sei nach wie vor gut, bekräftigte Valerien Ismael, der im Heimspiel gegen Sturm Graz wieder auf Dominik Frieser zurückgreifen kann. "Jetzt braucht es einmal einen schmutzigen Sieg", weiß Reinhold Ranftl vor dem Duell gegen seine Landsleute aus der Steiermark.

Anders als der LASK konnte der SK Sturm Graz nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen in Folge zuletzt ein Erfolgserlebnis einfahren. In Hartberg feierten die Blackys dank eines Despodov-Doppelpacks einen 2:1-Sieg. Nikon El Maestro, der seinen gesperrten Bruder Nestor auch am heutigen Mittwoch als Sturm-Cheftrainer vertreten wird, ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft in Pasching gewinnen könne, sofern sie so auftrete, wie in der zweiten Halbzeit gegen Hartberg.

Unterschätzen wird der SK Sturm den LASK aufgrund der aktuellen Ergebniskrise sicherlich nicht. Nikon El Maestro betonte, dass der LASK "noch immer eine der besten Mannschaften Österreichs" sei. Seine Truppe dürfe sich von den letzten Ergebnissen nicht täuschen lassen. Das bislang letzte Liga-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften endete mit einem kuriosen 3:3-Remis. "Der LASK spielt nicht gerne gegen uns. Ich hoffe, dass das so bleibt", betont El Maestro.

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Filipovic/Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Joao Klauss, Tetteh/Balic

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer - Ljubic, Dominguez, Kiteishvili - Despodov, Röcher

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiß

Bisherige Saisonduelle

LASK-Sturm 2:0 (Cup-Viertelfinale)

LASK-Sturm 3:3

Sturm-LASK 0:2

LASK gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Außerdem ist das Spiel zwischen LASK und Sturm Graz live in ORF 1 zu sehen. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

LASK gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media