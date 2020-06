„Die sind zurecht unten in der Qualifikationsgruppe, wenn sie sich freuen, dass sie 1:0 gegen uns gewinnen", stichelte Stefan Maierhofer von der WSG Swarovski Tirol nach dem 1:0-Heimsieg der Wiener Austria. "Sie haben die drei Punkte und waren den Tick schlauer als wir", fügte der "Major" im Interview mit Sky Sport Austria hinzu.

"Es wird eigentlich eh immer alles gegen mich gepfiffen"

Bereits während der Partie war der 37-jährige Routinier richtig "aufgestachelt" und mit so manchem Pfiff des Schiedsrichters alles andere als glücklich. Richtig geärgert hat sich Stefan Maierhofer in der zweiten Halbzeit: Zunächst kam es nach einer Flanke zu einem Luftduell zwischen Maierhofer und Austria-Goalie Pentz. Der "Major" schraubte sich hoch, gewann das Duell gegen Pentz, der zu Boden ging. Maierhofer hämmerte das Leder wuchtig unter die Latte, doch Referee Alan Kijas hatte ein Foul vom WSG-Stürmer erkannt.

"Der Tormann ist einfach zu klein. Ich spiele den Ball. Aber es wird eigentlich eh immer alles gegen mich gepfiffen, wenn ich in der Luft bin. Von dem her spielt meine Körpergröße in Österreich keine Rolle", haderte der Niederösterreicher mit dieser Szene.

In der Nachspielzeit gab es einen weiteren Aufreger, als Kelvin Yeboah bei der Eckfahne auf den am Boden liegenden Benedikt Pichler trat: "Er hat ihn natürlich oben vielleicht ein bisschen gestoßen, bisschen Körpereinsatz, dann steigt er über ihn drüber und der Gegner macht ein bisschen was auf Schauspieler. Das finde ich schade", meinte Stefan Maierhofer zu dieser Szene.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller