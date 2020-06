Es war schon ein echter Paukenschlag, als der First Vienna FC Anfang Juni dieses Jahres die Trennung von Cheftrainer Peter Hlinka vermeldet hatte. Dabei durchlebte der gebürtige Slowake zwei sehr erfolgreiche Jahre bei Österreichs ältestem Fußballverein, holte u.a. den Meistertitel in der 2. Landesliga und rangierte vor dem Ausbruch der Corona-Krise auf dem ersten Tabellenplatz der Wiener Stadtliga.

Peter Hlinka schildert Gründe für Trennung

Ligaportal sprach zwei Wochen nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Peter Hlinka, der die Trennung als „überraschend“ bezeichnet. In den letzten Wochen habe es für ihn aufgrund der lückenhaften Kommunikation jedoch bereits Anzeichen gegeben, dass es bei der Vienna nicht weitergehen könnte. Schließlich kam es zu einem Gespräch mit Sportdirektor Markus Katzer, in dem sich die beiden ehemaligen Rapid-Kollegen ausgetauscht haben: „Nach dem Gespräch haben wir die Zusammenarbeit beendet bzw. mein Vertrag wurde nicht verlängert“, schildert Hlinka.

Die sportlichen Ergebnisse in dieser Saison waren definitiv nicht der Grund für die Trennung, war die Vienna vor der Corona-Pause doch seit 18 Monaten in der Meisterschaft ungeschlagen (zuletzt neun Siege in Folge). „Ich war vom Aufstieg überzeugt. Vor der Corona-Pause haben wir mit ASK Elektra einen von zwei direkten Konkurrenten geschlagen. Wir waren sehr dominant und haben verdient gewonnen. Wir waren mit sechs Punkten Vorsprung und Torverhältnis am besten Weg in die Regionalliga“, erinnert sich Hlinka.

Die Gründe der plötzlichen Beendigung der Zusammenarbeit lagen woanders: „Im Grunde ist es so: Der sportliche Leiter (Markus Katzer) findet meinen Ansatz für die Zukunft nicht ideal und entspricht nicht seinen Vorstellungen, deswegen gehen wir getrennte Wege“, verrät der gebürtige Slowake. Mit der Entscheidung geht der 41-Jährige professionell um: „Ich glaube, wenn beide Seiten bzgl. Herangehensweise unterschiedlicher Auffassung sind, dann ist es so einfach besser - auch wenn es bitter und enttäuschend ist. Wenn die sportliche Führung etwas anderes möchte, ist das legitim und zu akzeptieren.“

„Wir sind nach wie vor Freunde“

Erfolg sei „kein Garant“, betont Peter Hlinka, der auch weiß, dass es bereits einige Trainer gab, die trotz einer erfolgreichen Arbeit und guten Ergebnissen nicht verlängert wurden. Von einem „Rausschmiss“ durch seinen damaligen Vorgesetzten und Freund Markus Katzer möchte der ehemalige Mittelfeldspieler nicht sprechen: „Markus war mein Vorgesetzter. Wir sind nach wie vor Freunde, weil wir beide gut darin sind, das Privatleben vom Beruflichen zu trennen. So ist das einfach im Fußballgeschäft. Die Entscheidung ist gefallen - das Fußball-Leben geht weiter“, blickt Hlinka bereits in die Zukunft.

Hlinka fiebert UEFA-Pro-Lizenz-Kurs entgegen

Klar ist, dass der gebürtige Slowake auch in Zukunft im Trainer-Geschäft tätig sein möchte. Eine neue Aufgabe bei einem Klub hat der 41-Jährige allerdings noch nicht vor Augen. Seit der Trennung von seinem Ex-Klub sei der Zeitpunkt „nicht wirklich günstig“ gewesen, sich nach neuen Aufgaben umzusehen. „Gerade in der Corona-Phase ist es schwer mit Trainerposten“, begründet Hlinka. Gewisse Schritte habe er schon unternommen und nun werde er schauen, was sich ergibt. Zudem fiebert der ehemalige slowakische Teamspieler der UEFA Pro Lizenz entgegen, die er ab September in Österreich absolvieren wird. „Das ist der letzte Schritt in meiner Trainer-Ausbildung“, bekräftigt Hlinka, der von seinem Weg überzeugt ist.

SC Wiener Neustadt ab sofort im Amateurbetrieb: „Könnten auch in diesem Modus erfolgreich arbeiten“

Für Schlagzeilen während der Corona-Pause sorgte auch Peter Hlinkas Ex-Klub SC Wiener Neustadt. Die Niederösterreicher hatten zuletzt verkündet, dass der Klub ab sofort im Amateurbetrieb weitergeführt werde und man sich keine Angestellten mehr leisten könne. „Ich stehe zu weit weg vom Geschehen in Wr. Neustadt. Ich war dort als Spieler und Co-Trainer unter Roman Mählich, habe dort sehr erfolgreich arbeiten können. Natürlich verfolge ich noch den Verein und bekomme mit, dass es da gewisse Schwierigkeiten gibt“, meint der Ex-Internationale. „Man könnte auch in diesem Modus erfolgreich arbeiten. Ich wünsche ihnen dafür alles Gute und glaube auch, dass sie das schaffen werden“, sagt Hlinka über seinen Ex-Klub.

Peter Hlinka über Ex-Klub Rapid: „Bleibt immer mein Lieblingsverein“

Apropos Ex-Klub: Dazu zählt freilich auch der SK Rapid, mit dem der 41-Jährige einmal die Meisterschaft gewann und in der Gruppenphase der Champions League spielte. „Rapid bleibt immer mein Lieblingsverein“, bekräftigt Peter Hlinka, der die Entwicklung seines Herzensklubs genau verfolgt. „Ich habe mir die Partie gegen den WAC angeschaut. Auch, wenn die Partie ausgeglichen war und Rapid trotz des Abseitstores als Sieger hervorgegangen ist, muss ich sagen, dass der Weg einfach aktuell stimmt“, ist der ehemalige Mittelfeldspieler überzeugt. Bei Rapid werde „gute Arbeit geleistet, die Erfolge sprechen eine eindeutige Sprache“, freut sich Hlinka. „Wenn man in den Playoffs (Meistergruppe; Anm. d. Red.) spielt, dann zählen nur die Ergebnisse. Das macht Didi Kühbauer gut. Auch die Energie passt. Das ist vielleicht etwas, dass wir die letzten Monate und Jahre vermisst haben“, fährt der Slowake fort.

Peter Hlinka sieht den österreichischen Fußball generell auf einem guten Weg: „Ich bin sehr positiv gestimmt, was den österreichischen Fußball angeht.“ Red Bull Salzburg sei aktuell „die Ikone im österreichischen Fußball. Mir gefällt die Art und Weise, wie die Salzburger über Jahre hinweg sehr ruhig und behutsam gearbeitet haben. Das hat mir imponiert.“ Peter Hlinka lobt zudem die Arbeit die beim LASK und WAC geleistet wird. Die Wiener Austria wiederum müsse „früher oder später wieder an die Spitze herankommen.“

von Daniel Ringsmuth, Ricarda Hoy/Ligaportal