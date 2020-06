Der LASK hat erwartungsgemäß Protest gegen das vom Senat 1 verhängte Urteil aufgrund der Abhaltung von illegalen Mannschaftstrainings während der Corona-Pause eingelegt. Das bestätigte LASK-Boss Siegmund Gruber in einem Interview mit Sky Sport Austria. "Wir haben hier ganz klar unseren Weg und deswegen haben wir auch diese Berufung abgegeben", verkündete Gruber. Die österreichische Bundesliga bestätigte den Einspruch der Linzer am späten Mittwochabend.

"Das ist eine Sorgfaltsverpflichtung und der kommen wir auch nach"

"Für all jene, die mir erklären, dass man einen Instanzenzug nicht wahrnehmen darf oder kann oder irgendeine Strafe annehmen, kann ich nur sagen: Wir müssen das sogar. Wir sind verpflichtet dazu bestmöglich dafür zu sorgen, Schaden vom Verein abzuwenden. Das ist eine Sorgfaltsverpflichtung und der kommen wir auch nach", begründet Siegmund Gruber den Einspruch beim Protestkomitee, welches nach Auskunft der Bundesliga im Laufe der kommenden Woche tagen wird.

Aufgrund von Verstößen gegen den Fairplay-Gedanken wurden dem LASK sechs Punkten für die Saison 2019/20 bezogen auf den Tabellenstand des Finaldurchganges abgezogen. Im Falle eines Saisonabbruches würden die 6 Punkte vom Tabellenstand des Grunddurchganges abgezogen werden. Zudem wurde eine Geldstrafe in der Höhe von € 75,000, verhängt, wobei diese unter der Auflage bedingt nachgesehen wird, wenn ein Betrag in der Höhe von € 50.000 in den ÖFB Hilfsfonds für heimische Fußballvereine eingezahlt wird.

LASK wird Instanzenzug wohl zur Gänze ausschöpfen

Zudem kündigte der Präsident der Linzer an, dass man "so lange dagegen vorgehen" werde, "wo wir glauben, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen oder dass die Strafe zu hoch ist." Dazu sei man gesetzlich verpflichtet. "Wir haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Verein. Unsere Geschäftsführer haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber der GmbH. Und wenn wir das nicht machen, dann ist es ein Veruntreuungstatbestand nach Strafgesetz, dafür dass wir eine Verwaltungsstrafe begangen haben. Und das kann es nicht sein", stellte Gruber klar.

Über die Tatsache, dass der Senat 1 einen Punkteabzug gegen den LASK verhängte, reagiert Siegmund Gruber mit Unverständnis: "Solche Urteile werden normalerweise maximal für die nächste Saison gefällt. Dann könnten wir einen normalen Instanzenzug durchjudizieren, ohne dass wir uns dafür rechtfertigen müssen", so der 46-Jährige, der keine Befürchtungen hat, dass er oder andere Vereinsverantwortliche von Liga-Vorstand Christian Ebenbauer angezeigt wird.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media