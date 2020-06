Die UEFA hat am gestrigen Mittwoch wesentliche Termin-Entscheidungen getroffen. So wurde etwa festgelegt, dass die UEFA Champions League in Form eines Final-8-Turniers von 12. bis 23. August in Lissabon zu Ende gespielt wird. Die Europa League findet von 10. bis 21. August in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) statt. Ein großes Fragezeichen stand auch hinter den Qualifikationsrunden für die Champions- und Europa League in der kommenden Saison.

Österreich behält fünf Europacup-Startplätze

Hier war im Vorfeld der gestrigen UEFA-Sitzung davon die Rede, dass die Qualifikationsphase in der kommenden Saison abgespeckt werden und einige Nationen dadurch Startplätze verlieren könnte. Diese „Befürchtung“ hat sich nicht bewahrheitet: Die Teilnehmerzahl an beiden Qualifikationsbewerben (Champions- und Europa League) bleibt gleich - Österreich behält damit fünf Europacup-Startplätze.

Das sind die Termine für Österreichs Europacup-Starter

Neu hingegen ist, dass alle Qualifikationsspiele aufgrund der „Termin-Not“ in nur einer Partie ausgetragen werden. Die Play-off-Runde in der Champions League hingegen wird nach wie vor in Hin- und Rückspiel entschieden. In der Europa League werden auch die Playoffs in einer einzigen Partie entschieden. Wer Heimrecht hat, wird ausgelost.

Österreichs Meister wird am 22./23. und 29./30. September im Playoff der UEFA Champions League antreten und um den Einzug in die Gruppenphase kämpfen. Der Vizemeister steigt am 25./26. August in der zweiten Quali-Runde der Champions League ein. Hier wird es lediglich ein Spiel geben.

Der Tabellendritte steht fix in der Gruppenphase der UEFA Europa League.

Am 24. September steigt der Tabellenvierte Österreichs in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League (nur ein K.-o.-Spiel) ein. Der Sieger aus den ligainternen Europacup-Playoffs (Tabellen 5., 7., oder 8.) steigt am 17. September in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League ein.

Termine Champions League

Qualifikation

08. August 2020 - 11. August 2020: Vorrunde

18. August 2020 - 19. August 2020: Erste Qualifikationsrunde

25. August 2020 - 26. August 2020: Zweite Qualifikationsrunde

15. September 2020 - 16. September 2020: Dritte Qualifikationsrunde

22. September 2020 - 30. September 2020: Play-offs

20./21. und 27./28. Oktober, 3./4. und 24./25. November, 1./2. und 8./9. Dezember: Gruppenphase

Termine Europa League

Qualifikation

20. August 2020: Vorrunde

27. August 2020: Erste Qualifikationsrunde

17. September 2020: Zweite Qualifikationsrunde

24. September 2020: Dritte Qualifikationsrunde

01. Oktober 2020: Play-offs

22. und 29. Oktober, 5. und 26. November, 3. und 10. Dezember: Gruppenphase

