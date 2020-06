Der LASK hat am gestrigen Mittwochabend fristgerecht Berufung gegen das vom Senat 1 verhängte Urteil in der Causa "verbotene Mannschaftstrainings" eingebracht. Damit ist nun das Protestkomitee am Zug, das "im Laufe der kommenden Woche tagen" wird. Das gab die österreichische Fußball-Bundesliga in einer Aussendung bekannt.

"Im schlimmsten Fall könnte es noch weitere fünf bis sechs Wochen dauern"

Klar ist: Der LASK hat vom Protestkomitee keine Erhöhung der Strafe zu befürchten, da es ein Verschlechterungsverbot gibt. Sollten sich die Linzer Athletiker jedoch auch nach der Entscheidung des Protestkomitees noch ungerecht behandelt fühlen, werden sie den Instanzenzug weiter ausschöpfen und vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht ziehen. Das hat LASK-Präsident Siegmund Gruber bereits angekündigt (Ligaportal berichtete: LASK legt Protest gegen Urteil ein: "Sind dazu verpflichtet, Schaden vom Verein abzuwenden").

"Nach dem Protestkomitee ist der verbandsinterne Instanzenzug abgeschlossen. Dann besteht aufgrund des Schiedsvertrages zwischen der Bundesliga und jedem einzelnen Verein - in diesem Fall mit dem LASK - die Möglichkeit, Schiedsklage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einzubrigen. Da gibt es eine Klagsfrist von vier Wochen. Nach den vier Wochen muss sich das Schiedsgericht zusammensetzen und die Verhandlung durchführen. Ich gehe davon aus, dass es im schlimmsten Fall noch weitere fünf bis sechs Wochen dauern könnte", erklärt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in einem Interview mit Sky Sport Austria.

Liga-Vorstand Ebenbauer hat noch keine Anzeigen erstattet

Das wiederum würde bedeuten, dass es auch nach Beendigung der aktuellen Bundesliga-Saison keine Klarheit geben könnte, wie die tatsächliche Abschlusstabelle in der Meistergruppe aussieht. Ein Szenario, das alles andere als erfreulich für das Ansehen des österreichischen Fußballs wäre: „Es ist auf jeden Fall keine günstige Situation", gesteht Christian Ebenbauer, der aber klarstellt, dass das rechtsstaatliche Prinzip "wichtig und notwenig" sei. Man müsse mit der aktuellen Situation "klarkommen, das Beste daraus machen und immer hoffen, dass es vielleicht nach der nächsten Instanz zu Ende ist und keinen Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb hat", sagt der Bundesliga-Vorstand.

Eine etwaige Anzeige gegen Siegmund Gruber, Jürgen Werner oder Valerien Ismael wurde bis dato nicht erstattet: „Wir haben den Akt gesichtet und uns damit auseinandergesetzt. In weiterer Folge warten wir das Protestverfahren ab, weil auch der Senat 1 vor Abschluss des Protestverfahrens gar keine Entscheidung treffen würde. Deswegen wollen wir uns das ansehen, bevor wir entscheiden, ob und gegen wen wir Anzeige erstatten", schildert Christian Ebenbauer.

von Ligaportal, Foto: Pk Bundesliga