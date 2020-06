Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat Kelvin Yeboah von der WSG Swarovski Tirol wegen Tätlichkeit und Beschimpfung für zwei Spiele gesperrt (davon ein Spiel bedingt auf 6 Monate). Der 20-Jährige hatte am vergangenen Dienstag im Auswärtsspiel gegen die Austria nach einem Tritt gegen den am Boden liegenden Benedikt Pichler glatt Rot gesehen.

Damit wird der Offensivmann der WSG Tirol definitiv im bevorstehenden Heimspiel gegen die Austria am Samstag fehlen. In der laufenden Saison absolvierte Kelvin Yeboah 25 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media