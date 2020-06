Der SK Rapid Wien hat vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Hartberg mit großen Personalsorgen zu kämpfen: Wie die Hütteldorfer in einer Aussendung bekannt geben, sind Tobias Knoflach, Kelvin Arase und Taxiarchis Fountas, die sich im Rahmen des Auswärtsspiels in Hartberg verletzt hatten, für das "Rückspiel" am Sonntag äußerst fraglich.

Didi Kühbauer: „Wir werden definitiv kein Risiko eingehen"

Kelvin Arase, der bei einem heftigen Zusammenprall mit Tobias Kainz eine leichte Gehirnerschütterung erlitt, Tobias Knoflach (Schmerzen an der Ferse beim Aufwärmen) und Taxiarchis Fountas (Schmerzen in der Wadenmuskulatur) werden von der grün-weißen medizinischen Abteilung "intensiv betreut und untersucht", verkündet Rapid am Freitag. Eine finale Entscheidung über einen Einsatz werde "wohl erst am Matchtag fallen".

Für Rapid-Coach Didi Kühbauer steht die Gesundheit seiner Spieler klar im Vordergrund: „Wir werden uns das genau anschauen, aber definitiv kein Risiko eingehen", wird der gebürtige Burgenländer zitiert.

Lange Verletztenliste - Dejan Ljubicic kehrt nach Gelbsperre zurück

Richard Strebinger, Christopher Dibon, Mateo Barac, Mario Sonnleitner, Thomas Murg, Philipp Schobesberger, Tamas Szanto, Nicholas Wunsch und Lion Schuster fallen am Sonntag definitiv aus.

Dejan Ljubicic wiederum kehrt nach seiner abgesessenen Gelbsperre zurück in der Kader.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie