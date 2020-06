Die Red-Bull-Akademie in Liefering musste heute aufgrund eines Corona-Falls unter Quarantäne gestellt werden. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, habe sich ein Verwaltungsmitarbeiter des Eishockey-Klubs von Red Bull Salzburg mit dem Corona-Virus infiziert. Die Eishockey-Mannschaft hat in einer Aussendung bekannt gegeben, dass der gesamte Akademiebereich gesperrt und desinfiziert wurde. Die betreffende Person hat sich in häusliche Quarantäne begeben.

Die Fußball-Abteilung vom FC Red Bull Salzburg und FC Liefering soll davon nicht direkt betroffen sein. Manfred Pamminger, Akademieleiter und Geschäftsführer des FC Liefering, schildert gegenüber der Kronen Zeitung, dass in der Akademie „ohnehin alles voneinander strikt getrennt“ sei. Zwischen dem Eishockey- und Fußball-Bereich gebe es keine Berührungspunkte. „Das Spiel des FC Liefering ist überhaupt nicht gefährdet“, stellt er klar.

Auch das Heimspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem WAC am Sonntag sei nicht gefährdet.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media