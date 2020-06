„Wir werden der Austria einen Kampf auf Biegen und Brechen bieten“, tönte Thomas Silberberger am Dienstag unmittelbar nach der knappen 0:1-Niederlage in Favoriten. Die Tiroler zeigten in Wien eine durchaus ansprechende Leistung, konnten sich für dieses aber nicht belohnen und mussten letztendlich mit leeren Händen nach Hause fahren. Vor dem heutigen Rückspiel verspüren die Wattener Revanchegelüste.

WSG Tirol will an gute Leistung im "Hinspiel" anknüpfen

"Unser Auftritt in der zweiten Hälfte war ein guter", erinnert sich Silberberger an die Auswärtspartie am Dienstag. Daran wolle man anknüpfen, betonte der WSG-Coach, der am Dienstag mit mehreren umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen haderte. Dieses "ganze Drumherum", wie etwa den späten Ausschluss gegen Kelvin Yeboah, der im heutigen Rückspiel gesperrt ist, müsse man ausblenden, bekräftigt Thomas Silberberger.

"Es wird die Mannschaft gewinnen, die es schafft, sich auf den Fußball zu konzentrieren", glaubt der Trainer des Aufsteigers.

"Mit einem weiteren Erfolg könnten wir uns oben festbeißen"

Bei der Austria wiederum war man nach dem ersten Sieg gegen Tirol in dieser Saison glücklich: „Der Sieg am Dienstag war hart erkämpft, am Ende zählt, dass wir gewonnen haben", betont Christian Ilzer, der hofft, dass durch diesen Erfolg mehr "Selbstverständnis oder eine gewisse Leichtigkeit" in die Mannschaft einzieht.

Dass die Wiener Austria mit einem vollen Erfolg den Platz an der Sonne in der Quali-Gruppe einzementieren kann, ist dem Austria-Coach freilich bewusst: „Das könnte ein großer Schritt sein. Mit einem weiteren Erfolg könnten wir uns oben festbeißen. Jedem muss aber bewusst sein, dass da sehr viel Arbeit dahintersteckt – das Spiel wird uns alles abverlangen", meint der gebürtige Steirer.

So könnten die Teams spielen

WSG Tirol: Oswald - Koch, Hager, Gugganig, Buchacher - Santin, Petsos, Svoboda, Kovacec - Maierhofer, Dedic

Austria Wien: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Borkovic, Zwierschitz - Grünwald, Ebner - Pichler, Fitz, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Ouschan

Bisherige Saisonduelle

Austria-WSG Tirol 1:0

Austria-WSG Tirol 2:3

WSG Tirol-Austria 5:2 (ÖFB Cup/2. Runde)

WSG Tirol-Austria 3:1

WSG Tirol gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport 12 und Sky Sport 12 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

WSG Tirol gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

