Vier Siege in Folge, Tabellenplatz zwei, fünf Punkte Rückstand auf Red Bull Salzburg: Für den SK Rapid Wien würde die Meistergruppe bis dato blendend laufen, wenn da nicht die zahlreichen Verletzten wären. Gleich neun Spieler fallen für das heutige Heimspiel gegen den TSV Hartberg fix aus. Mit Top-Torjäger Taxiarchis Fountas, Kelvin Arase und Tobias Knoflach sind drei weitere Kicker äußerst fraglich.

Kühbauer: „Abgesehen von den vielen Verletzungen war es ein perfekter Auftakt in die Meistergruppe"

Über einen Einsatz der oben genannten Spieler wird kurzfristig entschieden. „Wir werden uns das genau anschauen, aber definitiv kein Risiko eingehen", stellt Didi Kühbauer klar. Mit dem Auftakt in den Finaldurchgang ist der Rapid-Coach zufrieden: „Abgesehen von den vielen Verletzungen war es ein perfekter Auftakt in die Meistergruppe, zwölf Punkte aus vier Partien ist nicht die schlechteste Ausbeute."

Nach dem Auswärtserfolg in der Oststeiermark peilen die Hütteldorfer nun den ersten Heimsieg gegen Hartberg in der Tipico Bundesliga an. Bis dato konnten die Grün-Weißen zu Hause lediglich in einem Cup-Spiel gegen den TSV Hartberg gewinnen: „Unser erstes Ziel ist es, am Sonntag auch in der Meisterschaft erstmals gegen Hartberg zu gewinnen. Wir wissen, dass die Steirer immer gefährlich sein können. Wenn wir fokussiert sind und unsere Aufgaben erfüllen, sind wir qualitativ besser als unsere Gäste, aber werden sie keinesfalls unterschätzen. Die bisherigen Begegnungen waren immer rassige Spiele", betont Didi Kühbauer.

Markus Schopp erwartet sich "mehr Bereitschaft"

Die Steirer wiederum brennen nach der Niederlage am Mittwoch auf Revanche. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Markus Schopp dennoch zufrieden. Er habe ein Spiel gesehen, indem seine Truppe "sehr mutig" gewesen sei, "aber in der letzten Zone, wo es darum geht dem Gegner weh zu tun, zu verspielt und zu inkonsequent" agiert habe.

In diesem Punkt erwartet sich der gebürtige Grazer eine Leistungssteigerung seiner Truppe: „Ich verlange von meiner Mannschaft hier viel mehr Bereitschaft dort hinzugehen wo es auch wirklich weh tut und die Ballverluste so zu minimieren, damit wir nicht diese Chancen zulassen, wie wir sie im Hinspiel dem Gegner gegeben haben."

So könnten die Teams spielen

Rapid Wien: Gartler - Greiml, D. Ljubicic, M. Hofmann - Schick, Grahovac, Petrovic, Ullmann - Knasmüllner, Schwab - Kara

TSV Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz/Nimaga, Cancola - Ried, Dossou, Gabbichler - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Oliver Drachta

Bisherige Saisonduelle

TSV Hartberg-Rapid 0:1

TSV Hartberg-Rapid 2:2

Rapid-TSV Hartberg 3:3

Rapid Wien gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport 13 und Sky Sport 13 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

Außerdem wird die Partie zwischen Rapid und Hartberg live in ORF 1 übertragen.

Rapid Wien gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Wien Energie