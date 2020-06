Am vergangenen Mittwoch hat der WAC als erste Mannschaft nach der Corona-Pause den Bullen Punkte abnehmen können. Beim 0:0 in der Lavanttal-Arena zeigten die Salzburger in der Offensive ungewohnte Schwierigkeiten im Abschluss, scheiterten oftmals am überragend agierenden Alexander Kofler. Die Kärntner wiederum zeigten eine konzentrierte Leistung in der Defensive, spielten erstmals nach dem Restart zu Null.

Jesse Marsch: "Wir werden mit Vollgas kommen"

„Es war in Kärnten ein gutes Spiel von uns, wir waren ein wenig unglücklich vor dem Tor. Aber taktisch und kämpferisch haben wir eine starke Leistung geboten", resümiert Salzburg-Coach Jesse Marsch die letzte Partie in Kärnten. Für Sonntag sei seine Mannschaft auf "unterschiedliche taktische Varianten" eingestellt. Für das "Rückspiel" in der heimischen Arena nimmt sich der Serienmeister einiges vor: „Wir werden mit Vollgas kommen und wollen unbedingt gewinnen", lautet die Kampfansage des US-Amerikaners.

Albert Vallci, der sich auf der rechten Abwehrseite der Mozartstädter festsetzen konnte, meint vor dem Duell gegen den WAC: „Wie schwierig das Duell am Sonntag sein wird, liegt wohl in erster Linie an uns selbst", betont der gebürtige Steirer selbstbewusst. Man habe in Wolfsberg "ein gutes Spiel gemacht" und sei erneut "stark gestartet". In Salzburg hat man die Partie genau analysiert und aufgearbeitet: „Wir wissen, dass wir es jetzt in gewissen Phasen des Spiels besser machen müssen, vor allem bei der Chancenauswertung", so Vallci abschließend.

Der WAC wiederum hat weiterhin den dritten Tabellenplatz im Visier, beträgt der Rückstand auf den LASK doch nur einen Punkt. Die Chance sei da, betont WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer, der von seiner Mannschaft volles Selbstvertrauen erwartet. Zudem sei der Steirer fest davon überzeugt, dass man an einem guten Tag jeden Gegner schlagen könne. Mit Mario Leitgeb und Romano Schmid werden wohl zwei Leistungsträger zurück in die Startelf kehren. „Das macht uns unberechenbarer", freut sich Feldhofer über die zusätzlichen Optionen.

So könnten die Teams spielen

RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

WAC: Kofler - Novak, D. Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Robert Schörgenhofer

Bisherige Saisonduelle

WAC-Salzburg 0:0

WAC-Salzburg 0:3

Salzburg-WAC 5:2

