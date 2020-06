Groß war das Durchatmen beim LASK nach dem Befreiungsschlag am Mittwoch gegen den SK Sturm Graz. Die Linzer Athletiker holten sich mit dem überzeugenden 4:0-Erfolg über die Grazer nicht nur den lang herbeigesehnten ersten Sieg in der laufenden Meistergruppe, sondern auch eine breite Brust für die kommenden Aufgaben im Saisonfinish.

Valerien Ismael: "Wir wollen nachlegen"

„Wir sind froh, dass wir unter der Woche den Turnaround geschafft haben. Nun gilt es für uns, genau dort anzuknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir wollen nachlegen", betont LASK-Coach Valerien Ismael, der in der zweiten Hälfte des Finaldurchgangs mehr Punkte mit seiner Truppe hamstern möchte: „Wir wollen mit mehr Entschlossenheit und Überzeugung in diese zweite Hälfte der Meistergruppe reingehen, um mehr Punkte zu holen", stellt der gebürtige Franzose klar.

Am vergangenen Mittwoch zeigten die Grazer in der Offensive einen blutleeren Auftritt. Dadurch kam die Defensive rund um Reinhold Ranftl und Co nur selten in Bedrängnis. Ranftl ist jedoch davon überzeugt, dass Sturm heute anders auftreten wird: „Ich denke, dass Sturm möglicherwiese etwas offensiver als zuletzt beim Heimspiel in Pasching auftreten wird, darauf müssen wir eingestellt sein", warnt der gebürtige Steirer. Vor dem heutigen Duell fehlen den drittplatzierten Linzern sieben Punkte auf den Tabellenzweiten Rapid.

Sturm Graz mit fataler Heimbilanz in Meistergruppe

Sturm Graz muss auch im heutigen Spiel auf seinen etatmäßigen Chefcoach Nestor El Maestro verzichten. Sein Bruder Nikon wird erneut an der Seitenlinie stehen und die Blackys coachen. Der jüngere der beiden El Maestro Brüder war nach der jüngsten Pleite frustriert: "Ich bin generell von uns allen enttäuscht", hatte er am Mittwoch gemeint. Vor dem heutigen Duell gegen die Oberösterreicher ist dem Sturm-Trainer bewusst, dass seine Mannschaft ein "Topspiel" liefern müsse, um gegen den LASK zu bestehen.

Sehr bitter und enttäuschend ist auch die Heimbilanz der Grazer in der Meistergruppe. Rechnet man den Finaldurchgang der letzten Saison hinzu, hat Sturm Graz alle bisherigen sieben Heimpartien in der Meistergruppe verloren. Der mentale Zustand der Mannschaft sei "nicht optimal", gibt Nikon El Maestro zu, doch hin und wieder könnten seine Jungs schon lächeln. Man sei davon überzeugt, dass man noch "einige Punkte" holen könne.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Avlonitis, Ljubic - Hierländer, C. Leitgeb, Dominguez, Kiteishvili, Trummer - Despodov, Friesenbichler

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Joao Klauss, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Bisherige Saisonduelle

LASK-Sturm 4:0

LASK-Sturm 2:0 (Cup-Viertelfinale)

LASK-Sturm 3:3

Sturm-LASK 0:2

Sturm Graz gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Sturm Graz gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller