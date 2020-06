Marko Kvasina verlässt den SV Mattersburg nach zwei Jahren und wechelt nach dieser Saison nach Belgien. Dort schließt er sich dem belgischen Erstligisten KV Oostende an, der den 23-Jährigen mit einem Dreijahresvertrag ausstattet. „Es ist an der Zeit, dass ich die österreichische Liga für eine andere verlasse, die mehr beachtet wird", wird Kvasina in einer Pressemitteilung seines zukünftigen neuen Vereins zitiert.

Die belgische Liga ist für Kvasina der "ideale nächste Schritt"

„Die belgische Liga ist der ideale nächste Schritt für mich. Es ist eine starke Liga mit vielen guten, jungen Spieler", so der Stürmer weiter. „Trainer Alexander Blessin kennt meine Qualitäten genau und weiß, was er von mir erwarten kann. Das gibt mir viel Selbstvertrauen", meint der 23-Jährige abschließend.

Marko Kvasina war im Sommer 2018 von Twente Enschede zum SVM gewechselt, für den er seither 48 Pflichtspiele absolvierte. Für die Burgenländer erzielte er bis dato 13 Tore und legte fünf Treffer auf.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Wien Energie