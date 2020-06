Paukenschlag in der Causa LASK: Das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat in seiner heutigen Sitzung unter dem Vorsitz von Dr. Andreas Grundei und in Anwesenheit von Vertretern des LASK dem Protest des LASK teilweise Folge gegeben.

Strafe auf vier Punkte Abzug reduziert

Die erstinstanzliche Sanktion des Senates 1 wird auf einen 4-Punkte-Abzug für die Saison 2019/20 nach der Punkteteilung reduziert. Im Falle eines vorzeitigen Abbruchs der Meisterschaft bleibt es bei einem Abzug von 6 Punkten. Die Geldstrafe bleibt unverändert bestehen. Das gibt die Bundesliga in einer Aussendung bekannt.

"In seiner Begründung führte das Protestkomitee an, dass im Ergebnis ein Verstoß gegen § 111a ÖFB-Rechtspflegordnung (Fair-Play-Regeln) sehr wohl vorliegt. Allerdings war die unterschiedliche Wertigkeit der Punkte im Grund- und Finaldurchgang zu berücksichtigen. Demgemäß wurde der Punkteabzug für den Finaldurchgang reduziert", heißt es in dem Statement.

Mit der Entscheidung des Protestkomitees ist der verbandsinterne Instanzenzug der Österreichischen Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Der LASK kann nach Zustellung des Langbeschlusses innerhalb von vier Wochen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einbringen. Diesen Schritt hat LASK-Präsident Siegmund Gruber zuletzt nicht ausgeschlossen.

Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat dem LASK am 28. Mai 2020 aufgrund der Durchführung von verbotenen Mannschaftstrainings (Verletzung des Fairplay Gedankens) während der Corona-Pause sechs Punkte abgezogen sowie eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro aufgebrummt. Der LASK hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Den Protest haben die Linzer Athletiker fristgerecht am vergangenen Mittwoch eingebracht.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media