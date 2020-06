„Es gibt kein Nachlassen“, kündigt Christian Ilzer vor dem heutigen Duell gegen den FC Flyeralarm Admira an. Die Veilchen befinden sich nach zuletzt drei Siegen in Folge voll auf Kurs Richtung Platz sieben. „Wir fokussieren uns schon wieder auf den nächsten Gegner und werden wieder nachjustieren“, betont der Austria-Trainer, der sich zuletzt über einen 2:1-Auswärtssieg gegen Tirol freuen durfte.

Austria will gegen Admira nachlegen

Aktuell liegt die Austria mit drei Punkten Vorsprung auf Altach auf dem ersten Platz der Quali-Gruppe. Diese Platzierung wollen die Violetten bis zum Saisonende behalten: „Unser Ziel ist das Play Off, demnach müssen wir immer voll im Moment sein“, stellt Ilzer klar.

An das erste Duell gegen die Admira in der Quali-Gruppe kann sich der gebürtige Steirer bestens erinnern. Damals siegte seine Truppe zwar knapp mit 1:0, doch die Admira hätte sich aufgrund zahlreicher Torchancen zumindest einen Punkt verdient gehabt. Christian Ilzer weiß, was seine Mannschaft gegenüber diesem Duell verbessern muss: „Wir wissen, was uns gefehlt hat. Wir haben ihnen zu viele Räume gelassen und müssen jetzt präziser und aggressiv gegen den Ball spielen“, sagt der Austria-Coach, der vermutet, dass die Admira auch diesmal „hart zu bespielen“ sein wird.

„Wir wissen, dass derzeit nur Punkte zählen"

Die Admira wiederum befindet sich als Tabellenvorletzter (punktegleich mit Tabellenschlusslicht Tirol) in akuter Abstiegsgefahr. „Wir wissen, dass derzeit nur Punkte zählen“, sagt Routinier Markus Lackner vor dem Duell gegen die Veilchen. Trainer Zvonimir Soldo schätzt den Gegner durchaus stark ein: „Die Austria ist gut drauf, viel besser als noch vor der Zwangspause. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen“, betont der gebürtige Kroate, der heute auf die gesperrten Schösswendter und Kerschbaum verzichten muss.

Dennoch fühlt sich die Admira bereit, den Veilchen einen Kampf zu liefern: „Wir wollen an unsere Leistung gegen Altach anknüpfen. Wenn wir wieder so eine mannschaftlich geschlossene Performance abrufen, haben wir auch gegen die Austria eine Chance.“

So könnten die Teams spielen

Admira: Leitner - Petlach, Bauer, Aiwu - Pavelic, Toth, Lackner, Hjulmand, Maier - Pusch - Paintsil

Austria: Pentz - Klein, Madl, Palmer-Brown, Zwierschitz - Jeggo, Grünwald - Pichler, Fitz, Sarkaria - Edomwonyi/Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Bisherige Saisonduelle

Austria Wien-Flyeralarm Admira 1:0

Flyeralarm Admira-Austria Wien 0:0

Austria Wien-Flyeralarm Admira 1:1

Admira gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr.

Admira gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

