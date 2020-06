In der 29. Runde der Tipico Bundesliga kommt es zum fünften Mal in dieser Saison zum Kracher-Duell zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg. Die ersten vier Duelle in dieser Saison (darunter ein Cup-Spiel) konnten allesamt die Salzburger Bullen für sich entscheiden. Mit einem neuerlichen Sieg am heutigen Mittwoch könnten die Mozartstädter den siebenten Meistertitel in Serie quasi fixieren, sofern der LASK in Hartberg nicht gewinnt.

"Uns ist bewusst, dass wir einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel machen können"

„Wir haben Respekt vor Rapid, wollen aber am Mittwoch einen Sieg holen. Uns ist bewusst, dass das Spiel von besonderer Bedeutung ist und wir einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel machen können", weiß Jesse Marsch, der mit einer engen Partie rechnet: „Aber es wird, wie schon über die gesamte Saison, sicherlich wieder ein sehr enges Match mit vielen Zweikämpfen, mit sehr viel Intensität. Darauf müssen wir vorbereitet sein und dagegenhalten", so der Salzburg-Coach.

Für Verteidiger Maximilian Wöber geht es zurück an die alte Wirkungsstätte: „Auch wenn es ein besonderes Match für mich ist, bin ich einzig und allein darauf konzentriert, am Mittwoch alles für unseren Sieg zu tun. Andere Dinge blende ich aus. Aber natürlich ist uns allen klar, dass dieses Spiel große Bedeutung für den weiteren Verlauf der Meisterschaft haben kann", betont der 22-Jährige Wiener.

Didi Kühbauer: „Wir müssen extrem aufpassen"

Rapid-Coach Didi Kühbauer sprach im Vorfeld vom Spiel gegen "die beste Mannschaft Österreichs". Rapid werde versuchen, "Punkte zu holen", doch dafür müsse man "auf einem guten Niveau spielen", weiß der Burgenländer. „Wir müssen extrem aufpassen, psychisch und physisch auf einem super Niveau sein, denn Salzburg wird uns nichts schenken", so Kühbauer, der auch betont, dass heute "die fairsten Mannschaften in Österreich" aufeinandertreffen. Salzburg und Rapid haben in dieser Bundesliga-Saison die wenigsten gelben Karten erhalten.

Der Rapid-Coach warnte jedoch davor, dass man gegen Salzburg die Anfangsphase verschläft, in denen die Bullen zuletzt furios agiert hatten. „Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht am Anfang in etwas reinlaufen - da müssen wir extrem aufpassen." Ob Didi Kühbauer heute auf die zuletzt verletzten Fountas und Arase wieder zurückgreifen kann, ist noch unklar. Beide Spieler sollen sich etwas besser fühlen, doch "gegen Salzburg gibt es keine halben Sachen - da muss man voll da sein", gibt der Rapid-Trainer zu bedenken.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Knoflach - Greiml, D. Ljubicic, M. Hofmann - Schick, Grahovac, Petrovic, Ullmann - Demir/Arase, Schwab - Kara/Fountas

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Bisherige Saisonduelle

Red Bull Salzburg - Rapid Wien 2:0

Red Bull Salzburg - Rapid Wien 3:2

Rapid Wien - Red Bull Salzburg 1:2 n.V. (Cup)

Rapid Wien - Red Bull Salzburg 0:2

Rapid gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20:25 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Außerdem ist der Liga-Hit zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg live in ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Rapid gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

