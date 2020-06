Der LASK befindet sich nach der Strafmilderung des Protestkomitees der Bundesliga (nur vier statt sechs Punkte Abzug) wieder voll auf Kurs Richtung Platz zwei. Vor dem heutigen Auswärtsspiel gegen Hartberg liegen die Linzer Athletiker nur mehr zwei Punkte hinter dem SK Rapid.

LASK hat "offene Rechnung" mit Hartberg

Zuletzt konnten sich die Oberösterreicher mit zwei Siegen gegen Sturm Graz aus dem Ergebnistief befreien: „Der zweite Sieg in Folge hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben, wir gehen daher extrem motiviert an diese Aufgabe heran", verlautete Valerien Ismael vor dem Gastspiel in der Oststeiermark. „Für uns wird es darum gehen, dieses Spiel wieder mit der gleichen Entschlossenheit sowie mit demselben Fokus auf den Sieg zu bestreiten. Zudem haben wir mit Hartberg eine offene Rechnung", verweist der Franzose auf den missglückten ersten Auftritt in der Meistergruppe.

LASK-Stürmer Marko Raguz, der zuletzt mit einem Elfmetertor den Sieg gegen Sturm eingeleitet hat, lobt die Hartberger in den höchsten Tönen: „Hartberg ist ein sehr guter Gegner, ich halte generell sehr viel vom TSV. Sie sind spielerisch sehr gut, haben vor allem auch in der Offensive sehr starke Spieler", so der 22-Jährige.

Schopp: "Es wird eine große und intensive Herausforderung"

Doch nicht nur der LASK, sondern auch die Hartberger werden nach dem Auswärtssieg gegen Rapid mit einer breiten Brust ins Spiel gehen. „Ich erwarte mir von meiner Mannschaft, nach den Auswärtssiegen auch zu Hause nachzusetzen", sagt Markus Schopp. So gut der TSV Hartberg in der Meistergruppe auswärts performt hat (3 Siege aus drei Spielen), so unglücklich gestalteten sich die Heimspiele (drei Niederlagen in Folge).

Markus Schopp erwartet ein sehr intensives Spiel: „Spiele gegen den LASK sind geprägt von großer Intensität, extremer Zweikampfführung und vielen Situationen, die eine hohe Laufbereitschaft sowohl in der Offensive als auch in der Defensive erfordern. Es wird eine große und intensive Herausforderung."

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Tschernegg - Gabbichler, Ried, Rep, Dante - Tadic

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Balic, Raguz, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Josef Spurny

Bisherige Saisonduelle

LASK - TSV Hartberg 1:2

LASK - TSV Hartberg 5:1

TSV Hartberg - LASK 1:2

TSV Hartberg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochs-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr.

TSV Hartberg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media