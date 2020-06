Fünf Niederlagen aus sechs Spielen, letzter Platz in der Meistergruppe: Der SK Sturm Graz befindet sich zurzeit im freien Fall. Nach den beiden Niederlagen gegen den LASK beträgt der Rückstand auf den Fünften Hartberg bereits vier Punkte. Heißt: Die Grazer stehen im heutigen Auswärtsspiel gegen den WAC unter Siegzwang, wenn man noch ein Wörtchen um den fünften bzw. vierten Rang mitreden möchte.

WAC nimmt Favoritenrolle an

Aufgrund zahlreicher Ausfälle sowie der aktuellen sportlichen Situation, stellt sich diese Aufgabe jedoch als enorm schwierig dar. Neben dem angeschlagenen Kapitän Stefan Hierländer fehlen Isaac Donkor und Bekim Balaj aufgrund einer Rotsperre.

Heißt: Nikon El Maestro, der heute zum vorerst letzten Mal als Cheftrainer des SK Sturm agieren wird, muss erneut umbauen. Ab Sonntag wird wieder Nestor El Maestro als Trainer der Blackys fungieren.

Der WAC wiederum geht als Favorit in die Heimpartie gegen die Grazer. "Auf dem Papier" sei man Favorit, weiß Ferdinand Feldhofer. Die Favoritenrolle nimmt der WAC-Trainer gerne an, denn "wenn der WAC gegen Sturm Favorit ist, heißt das, dass wir eine Menge richtig gemacht haben", hält der 40-Jährige fest.

Die Kärntner haben zuletzt zwei Unentschieden gegen Ligaprimus Red Bull Salzburg geholt und somit ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch liegt der letzte volle Erfolg schon eine Zeit zurück. Diese feierten die Wolfsberger in der ersten Runde der Meistergruppe gegen Sturm.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Gollner, Rnic, Baumgartner, Schmitz - Schmid, M. Leitgeb, Liendl, Jojic - Weissman, Dieng

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Avlonitis, Ljubic - Sakic, Dominguez, Kiteishvili, Trummer - Despodov, Röcher - Friesenbichler

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Bisherige Saisonduelle

Sturm Graz - WAC 1:2

Sturm Graz - WAC 0:4

WAC - Sturm Graz 0:1

WAC gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 17:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochs-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr.

WAC gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

