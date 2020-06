Auf diese Nachricht haben sämtliche Fußball-Begeisterte in ganz Österreich seit Wochen und Monaten gewartet. Ab dem 1. Juli gibt es keine Mindestabstandsregel bei der Sportausübung mehr. Damit ist ab diesem Zeitpunkt jeder In- und Outdoor-Sport wieder erlaubt.

Führen von Anwesenheitslisten

"Es wird hier eine völlige Änderung geben", verkündete Vizekanzler Werner Kogler am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Damit steht der Durchführung von normalen Mannschaftstrainings mit Vollkontakt sowie einem baldigen Meisterschaftsbetrieb (ÖFB soll noch im Laufe dieser Woche Informationen bekannt geben) nichts mehr im Wege.

Sportminister Werner Kogler kündigte jedoch auch an, dass Anwesenheitslisten geführt werden müssen. Eine Regelung, die laut Werner Kogler "sinnvoll und da und dort auch notwendig" sei. Dies sei ein "kleiner Preis, der zu zahlen ist", merkte Kogler an.

"Wenn wir an den Meisterschaftsbetrieb denken, der dadurch auch bald wieder möglich wird, dann ist es durch den Spielbericht klar, wer sich auf dem Feld aufhält", so Kogler. Es gehe jedoch immer darum, "wer war gleichzeitig mit wem am gleichen Ort", fügt der Vizekanzler hinzu.

Ab September: Bis zu 10.000 Zuschauer in Stadien

Ab September werden dann unter bestimmten Voraussetzungen auch Zuschauer wieder erlaubt sein. Im Freien können ab diesem Zeitpunkt bis zu 10.000 Besucher und Indoor bis zu 5.000 Zuschauer dabei sein. Diese Regelung gilt für den Sportbereich sowie für die Kultur.

Für die Besucher muss es jedoch zugewiesene Sitzplätze geben. Zudem müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem setzt die Regierung auf freiwilliges Tracking. Dabei sollen die Namen der Zuschauer erfasst werden. Dies geschehe "freiwillig im Rahmen des Datenschutzes", verkündete der Minister.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media