Die Papp-Fan-Aktion von Ligaportal.at, bei der in Österreich bereits zehntausende Euro an Spenden für österreichische Vereine gesammelt wurden, sorgt auch im Nachbarland Deutschland für Furore. Unter anderem haben Fans seit Anfang Juni die Möglichkeit, jede Woche als Papp-Figur live in Deutschlands größter Fußball-Talkshow (immer sonntags um 11:00 im TV auf SPORT1) mit dabei zu sein.

So kannst du mit deinem Papp-Konterfei in der Live-Sendung sein

Auch am kommenden Sonntag (28. Juni, 11:00) gibt es eine weitere Sendung "CHECK24 Doppelpass"- nach der letzten Bundesliga-Runde - zu sehen, die wieder von einem Millionenpublikum verfolgt werden wird. Sichere dir heute noch bis 23:00 einen der letzten Plätze für deine Dopa(pp)-Figur auf der Tribüne im Hilton Munich Airport und unterstütze damit den guten Zweck!

25 Euro kostet normalerweise ein Sitzplatz als Zuschauer im "CHECK24 Doppelpass", für 25 Euro kannst du jetzt im Ligaportal-Konfigurator unter papp-fan.de/dopa dein Papp-Konterfei erstellen lassen. Der gesamte Betrag fließt dank ligaportal ins Phrasenschwein – und von dort am Ende der Saison einem wohltätigen Zweck zu.

Was ist der "CHECK24 Doppelpass“?

Moderator Thomas Helmer und die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick im Wechsel empfangen jeden Sonntag im "CHECK24 Doppelpass“ eine Runde aus Sport-Journalisten, Trainern und Klub-Repräsentanten im Hilton Airport Hotel, um die brisantesten Fußball-Themen zu diskutieren. Zur Stammbesetzung zählen auch die SPORT1-Experten Stefan Effenberg, Marcel Reif und Reinhold Beckmann, Schiedsrichter-Experte ist Bernd Heynemann.

Jeden Sonntag live ab 11:00 Uhr auf dem TV-Sender SPORT1 (früher DSF). Bestelle jetzt deine persönliche Papp-Figur für den kommenden DOPA: papp-fan.de/dopa