Seit Mittwoch haben die Amateur- und Nachwuchsfußballer endlich wieder eine Perspektive, nachdem die Regierung in einer Pressekonferenz verkündete, dass ab dem 1. Juli wieder vollumfänglich Fußball gespielt werden kann. Damit steht einem Mannschaftstraining mit Vollkontakt sowie dem Beginn einer neuen Meisterschaft nichts mehr im Wege.

Salzburg: Saisonstart bereits am 8. August?

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, hat der Salzburger Fußballverband bereits am gestrigen Mittwoch im Rahmen einer Vorstandssitzung die Weichen für die nächste Saison gestellt. Demnach sollen bereits am 8. August 2020 die ersten Ligen in Salzburg den Meisterschaftsbetrieb aufnehmen.

Der Salzburger Fußballverband wollte diesen Startzeitpunkt auf Nachfrage von Ligaportal zwar nicht bestätigen (Es seien „mehrere Termine ins Auge gefasst worden“, teilte uns ein Sprecher des SVF mit), doch da in der Regionalliga Salzburg sowie in der 1. Landesliga die meisten Partien zu absolvieren sind, erscheint dieser frühe Starttermin sehr wahrscheinlich: „Damit wir in diesen beiden Ligen einen realistischen Spielplan erstellen können, müssen sie bereits Anfang August beginnen", wird SFV-Geschäftsführer Peter Haas in den Salzburger Nachrichten zitiert.

Landescup wird in verkürzter Form ausgetragen

Die restlichen Ligen in Salzburg sollen die Meisterschaft am 15. August aufnehmen, heißt es. Während es bei den Meisterschaften zu keinen Modusänderungen kommen soll, wird der Landescup 2020/21 in verkürzter Form stattfinden. Welcher Modus gespielt wird, werde sich laut SFV-Präsident Herbert Hübel „in den nächsten Tagen“ entscheiden. Offenbar ist geplant, dass im Frühjahr acht Teams, womöglich die Herbstmeister der höchsten Ligen, sich den Landescup-Titel in K.o.-Duellen ausspielen.

Oberes und unteres Playoff in der Regionalliga

Zudem sei bei der gestrigen SFV-Vorstandssitzung fixiert worden, in welcher Form die Regionalliga in der Spielzeit 2021/22 ausgetragen wird. Die dritte Liga soll weiterhin regional in Salzburg mit zehn Teilnehmern gespielt werden. Nach Absolvierung von 18 Runden soll die Liga in ein oberes und unteres Play-Off (zu je fünf Mannschaften) aufgeteilt werden.

Der Salzburger Landesmeister wiederum soll in einem Aufstiegsturnier gegen die Meister aus Tirol und Vorarlberg den Aufsteiger in die 2. Liga ermitteln. Eine Aufstockung auf zwölf Vereine sei mit klarer Mehrheit abgelehnt worden, berichten die SN.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media