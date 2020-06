Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Donnerstagnachmittag den Startzeitpunkt für die Spielzeit 2020/21 verlautbart. Demnach wird die kommende Saison in der Tipico Bundesliga am Wochenende vom 11.-13. September 2020 angepfiffen. Das wurde bei der heutigen gemeinsamen Klubkonferenz einstimmig beschlossen. Der Termin gilt sowohl für die Tipico Bundesliga als auch für die HPYBET 2. Liga.

Genauer Rahmenterminplan wird Anfang Juli erarbeitet

Der genaue Rahmenterminplan unter Einbeziehung der Termine im UNIQA ÖFB Cup, der Europacup- und Länderspiele werde Anfang Juli in der „Arbeitsgruppe Termine“ erarbeitet und anschließend von den Klubkonferenzen der jeweiligen Ligen beschlossen, verkündet die Bundesliga in einer Aussendung.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media