Der Vorstand des burgenländischen Fußballverbandes hat in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen, dass die Meisterschaft 2020/21 in sämtlichen burgenländischen Ligen und Klassen am 21.-23. August 2020 startet. Der BFV-Raiffeisen-Cup 2020/21 wird nach wie vor mit 64 Vereine ausgetragen, die Spieltermine wurden wie folgt festgelegt: 1. Runde: 07.-09. August 2020, 2. Runde: 14.-16. August 2020.

Cup-Auslosung am Freitag

Die 64 Cupteilnehmer wurden vom BFV-Vorstand nach sportlichen Aspekten nominiert. Die Auslosung der ersten beiden Runden erfolgt am Freitag, 26.06.2020 im BFV-Haus. Die Bestimmungen für den BFV-Raiffeisen-Cup 2020/21 wurden vom Vorstand einstimmig bestätigt.

Bereits ab 1. Juli 2020 besteht den Vereinen die Möglichkeit, einen normalen Trainingsbetrieb aufzunehmen und auch die entsprechenden Vorbereitungsspiele für die bevorstehende neue Saison zu planen und auszutragen. Das gab die Regierung am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Die genauen behördlichen Voraussetzungen betreffend Zuschauer und Zuschauerinnen auf den Fußballplätzen und in den Stadien werden durch eine Verordnung (welche in den nächsten Tagen erwartet wird) festgelegt.

Foto: Harald Dostal/fodo.media