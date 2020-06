Einen Tag nach der Bekanntgabe des Starttermins für die neue Saison 2020/21 hat die österreichische Fußball-Bundesliga die Anstoßzeiten für die Spiele des ligainternen Europa-League-Playoffs verlautbart. Am 8. Juli um 20:30 Uhr trifft der Gewinner der Qualifikationsgruppe in einem Heimspiel auf den Zweiten der Quali-Gruppe.

Aktueller Stand: Austria-Altach im Semifinale, Hartberg wartet im Finale

Der Sieger dieses Duells bekommt es am 11. Juli um 17 Uhr sowie am 15. Juli um 20:30 Uhr in Hin- und Rückspiel mit dem Tabellenfünften der Meistergruppe zu tun. Damit würde nach aktuellem Tabellenstand im ersten Spiel die Wiener Austria in der Generali-Arena auf den SCR Altach treffen. Im Playoff-Finale würde (erneut nach derzeitigem Tabellenstand) der TSV Hartberg warten.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media